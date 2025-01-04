موعد مباراة الهلال السوداني ضد مولودية الجزائر بأبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستضيف الهلال السوداني مولودية الجزائر في نواكشوط (موريتانيا)، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويتأهب الهلال لمتابعة مشواره الرائع في ملعبه البيتي "شيخا ولد بيديا" في نواكشوط ضمن المجموعة الأولى.

ويدخل فريق "الجوهرة الزرقاء" اللقاء ساعيا إلى تجديد فوزه على أعرق الأندية الجزائرية بعدما أسقطه بهدف ذهابا، وبالتالي التأهل بجدارة واستحقاق، إذ إنه الفريق الوحيد الذي حقق 3 انتصارات متتالية.

ويعي المولودية أنه لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية إذا ما أراد إبقاء آماله، برغم افتقاد مدربه، التونسي الجديد خالد بن يحيى خليفة الفرنسي باتريس بوميل المقال من منصبه، عناصر مؤثرة ولا سيما صانع اللعب زكريا نعيجي، إضافة إلى احتمال غياب المهاجم أندي ديلور.

ويتصدر الهلال بـ9 نقاط أمام المولودية (4) ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي (نقطتان) ويانغ أفريكانز التنزاني (نقطة واحدة).

موعد مباراة الهلال والمولودية والقنوات الناقلة

تقام المباراة الأحد الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري على ملعب البيتي "شيخا ولد بيديا" في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وتنطلق الساعة العاشرة بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الجزائر والتاسعة بتوقيت الخرطوم.

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وينقل البث الحي والمباشر للمباراة على القناة التالية:

beIN Sports HD 6

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة لحظة بلحظة على موقع الجزيرة نت.