فيديو غامض يثير الجدل حول مستقبل رونالدو مع النصر

نشر نادي النصر السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو غامض وجّه من خلاله رسالة إلى نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بالتزامن مع دخوله الفترة الحرة في عقده.

ويرتبط رونالدو مع النصر بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أن النجم البرتغالي بإمكانه الآن التفاوض مع أي فريق يرغب بالانتقال إليه في الصيف القادم دون الرجوع إلى إدارة الفريق السعودي.

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واحتوى الفيديو على مشاهد حماسية تضمنت حفل تقديمه لجماهير النادي واحتفالاته بالأهداف، بالإضافة إلى بعض الكلمات المحفزة جاءت تحت عنوان "رسالة من مشجع نصراوي" موجهة "إلى كريستيانو رونالدو"، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا حول مستقبل النجم البرتغالي مع النصر.

إلى كريستيانو رونالدو ✉️ pic.twitter.com/LB9boAQYdk — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 3, 2025

ومن أهم ما جاء من كلمات في الرسالة المصورة "قبل 10 سنوات كنت مجرد طفل يحلم، حلمي كان أن أشاهدك وأكون مثلك، كنت ملهما لي وأريد أن أخبرك بما يجول في خاطري كمشجع للنصر".

وأضاف "مرت سنتان منذ انضمامك للنصر كانت لحظات لا تُنسى، في كل مباراة للفريق نلبس القميص الذي يحمل اسمك، وبعد أن كسرت حاجز 900 هدف برهنت للعالم على أنك لا تزال قادرا على فعل المستحيل".

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وتابعت الرسالة "جعلتنا فخورين بك أكثر كما أن مشاهدتك وأنت ترتدي اللباس السعودي في مناسباتنا أكدت لنا أنك لست مجرد لاعب كرة قدم بل أصبحت جزءا من ثقافتنا وسفيرا نفتخر به".

وأتم "أريد أن أخبرك اليوم بأننا سنكون معا دائما فأنت جزء من حلمنا، شكرا لكل ما تقدمه ونحلم بالمزيد من اللحظات الرائعة معك".

موقف رونالدو من البقاء مع النصر

بدوره كشف رونالدو الذي سيحتفل الشهر المقبل بعام ميلاده الـ40، عن موقفه من البقاء أو الرحيل عن "العالمي" بعد انتهاء عقده في الصيف القادم.

وقال في مقابلة مع القناة الرسمية للدوري السعودي على منصة يوتيوب "أنا حاليا لاعب في النصر وعائلتي سعيدة، لقد بدأنا حياة جديدة هنا في هذه الدولة الجميلة (السعودية)".

وأضاف "الحياة جميلة وكرة القدم كذلك، لذا كن محترفا واجتهد واحترم النادي وعقدك، وكن مؤمنا بأن الأمور ستتغير قريبا".

وأتم الدون في المقابلة التي أُجريت معه بمناسبة مرور عامين على انضمامه للنصر "دوري أبطال آسيا هي البطولة التي أريد الفوز بها مع النادي، لكن الأهم هو الاستمرار في العمل بجد واجتهاد".

رجل اللحظات الحاسمة ⚡ كريستيانو رونالدو وهدف حسم اللقاء 🇵🇹🫡#دوري_أبطال_آسيا | #الفيحاء_النصر pic.twitter.com/lAn1bTLKYH — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 14, 2024

ومن المقرر أن يظهر رونالدو مع النصر للمرة الأولى في العام الجديد يوم الخميس المقبل حين يستقبل "العالمي" ضيفه الأخدود على ملعب الأول بارك في الجولة الـ14 من الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة متأخرا بفارق 11 نقطة عن المتصدر اتحاد جدة، أما رونالدو فهو ثاني هدافي المسابقة هذا الموسم حتى الآن برصيد 10 بالشراكة مع الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد وبفارق هدفين عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال.

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يُذكر أن رونالدو انضم إلى النصر في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2023 في صفقة انتقال حر بعد أكثر من شهر على فسخ عقد اللاعب مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحتى الآن ارتدى رونالدو قميص "العالمي" في 83 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 74 هدفا وقدم لزملائه 18 تمريرة حاسمة، لكنه لم يُتوج بالألقاب بعد باستثناء البطولة العربية للأندية الأبطال (صيف 2023) وهي غير معترف بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".