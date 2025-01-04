شاهد.. ميلان يهزم يوفنتوس ويتأهل لنهائي السوبر الإيطالي

تأهل فريق ميلان للمباراة النهائية ببطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام يوفنتوس إلى فوز 2-1 في مباراة الدور قبل النهائي التي جمعتهما، الجمعة، ضمن منافسات البطولة المقامة حاليا بالسعودية.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول بهدف سجله كينان يلدز في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني، عادل ميلان النتيجة في الدقيقة 71 من ركلة جزاء سجلها كريستيان بوليسيتش، وأضاف ميلان الهدف الثاني في الدقيقة 75 عندما مرر يونس موسى كرة عرضية من الجانب الأيمن لتصطدم بقدم فيدريكو جاتي، مدافع يوفنتوس، وتغير اتجاهها لتعانق الكرة الشباك.

ميلان إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي لمواجهة غريمه إنتر بعد فوزه على يوفنتوس بنتيجة 2-1 في نصف النهائي 🔴⚫️ شاهد الأهداف 📽️#يوفنتوس_ميلان #السوبر_الإيطالي 🏆🇮🇹 pic.twitter.com/H0qqCU1foJ — ADSportsTV (@ADSportsTV) January 3, 2025

بهذه النتيجة يلتقي ميلان في المباراة النهائية مع غريمه إنتر، الذي تغلب على أتالانتا 2-0 في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى الخميس.

وتستضيف السعودية منافسات البطولة للموسم الثالث على التوالي والخامس في تاريخ المسابقة، حيث استضافت المباراة النهائية للبطولة أعوام 2018 و2019 و2022 بنظام المباراة الواحدة، قبل أن تستضيف النسخة الماضية التي أقيمت بمشاركة 4 فرق.