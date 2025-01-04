أغلى 20 لاعبا تنتهي عقودهم في 2025

مع بدء فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025 أصبح بإمكان العديد من نجوم كرة القدم ممن تنتهي عقودهم الحالية مع أنديتهم بنهاية الموسم الجاري فتح قنوات التفاوض مع الفرق الأخرى الراغبة في التعاقد معهم.

وتتسم الفترة الحالية بوجود الكثير من نجوم الصف الأول أصحاب القيمة السوقية العالية وينشطون في كرة القدم الأوروبية بالسوق، حيث لم تتمكن أنديتهم حتى الآن من الوصول معهم إلى اتفاق يقضي ببقائهم.

وفي مقدمة هذه الأسماء وفق قائمة موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في بيانات وأرقام اللاعبين، الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول الذي ارتبط اسمه في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى ريال مدريد.

[🟢] NEW: Real Madrid are EXTREMELY confident and optimistic about signing Trent Alexander-Arnold. [@FabrizioRomano] pic.twitter.com/4sI5anqiYr — Anfield Sector (@AnfieldSector) December 31, 2024

يليه مباشرة زميله في ليفربول، المصري محمد صلاح حيث تشير بعض الأخبار إلى أن اسمه على طاولة باريس سان جيرمان الفرنسي كما ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي.

🚨💣 BREAKING ! LE PSG PROPOSE 500.000€ PAR SEMAINE À MOHAMED SALAH ! 🤯❤️💙 Contrat proposé jusqu’en 2030. ✍️ (@RomainCG75) pic.twitter.com/z9UyOObr3J — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) January 2, 2025

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اللافت في القائمة المكونة من 20 لاعبا، وجود اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم 8 مرات (رقم قياسي) في مكان متأخر وبالتحديد في المركز الـ18، فيما خلت من اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يعيش موسمه الأخير مع النصر السعودي.

وتاليا أعلى 20 لاعبا من حيث القيمة السوقية تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم الحالي:

الإنجليزي ترينت ألكسندر (ليفربول الإنجليزي) : تبلغ قيمته السوقية 75 مليون يورو.

: تبلغ قيمته السوقية 75 مليون يورو. المصري محمد صلاح (ليفربول): تبلغ قيمته السوقية 55 مليون يورو.

تبلغ قيمته السوقية 55 مليون يورو. الكندي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ الألماني): تبلغ قيمته السوقية 50 مليون يورو.

تبلغ قيمته السوقية 50 مليون يورو. الألماني غوشوا كيميتش (بايرن ميونخ): تبلغ قيمته السوقية 50 مليون يورو.

تبلغ قيمته السوقية 50 مليون يورو. الكندي جوناثان ديفيد (ليل الفرنسي): تبلغ قيمته السوقية 45 مليون يورو.

تبلغ قيمته السوقية 45 مليون يورو. الألماني ليروى ساني (بايرن ميونخ): تبلغ قيمته السوقية 45 مليون يورو.

تبلغ قيمته السوقية 45 مليون يورو. الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام) هوتسبير الإنجليزي: تبلغ قيمته السوقية 38 مليون يورو.

تبلغ قيمته السوقية 38 مليون يورو. البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي): تبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو.

تبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو. الألماني جوناثان تاه (باير ليفركوزن الألماني): تبلغ قيمته السوقية 30 مليون يورو.

تبلغ قيمته السوقية 30 مليون يورو. الهولندي فيرجل فان دايك (ليفربول): تبلغ قيمته السوقية 28 مليون يورو.

تبلغ قيمته السوقية 28 مليون يورو. الكاميروني فرانك أغويسا (نابولي الإيطالي): تبلغ قيمته السوقية 27 مليون يورو.

تبلغ قيمته السوقية 27 مليون يورو. الفرنسي أوليفر بوسكاغلي (أيندهوفن الهولندي): تبلغ قيمته السوقية 27 مليون يورو.

تبلغ قيمته السوقية 27 مليون يورو. الإنجليزي تيريك ميتشل (كريستال بالاس الإنجليزي): تبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو.

تبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو. الإيفواري أماد ديالو (مانشستر يونايتد الإنجليزي): تبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو.

تبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو. الإنجليزي أنخل غوميز (ليل الفرنسي): تبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو.

تبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو. الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون الإنجليزي): تبلغ قيمته السوقية 22 مليون يورو.

تبلغ قيمته السوقية 22 مليون يورو. الإنجليزي كايل ووكر-بيترز (ساوثهامبتون الإنجليزي): تبلغ قيمته السوقية 20 مليون يورو.

تبلغ قيمته السوقية 20 مليون يورو. الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأميركي): تبلغ قيمته السوقية 20 مليون يورو.

تبلغ قيمته السوقية 20 مليون يورو. الكولومبي كوتشو هيرنانديز (كولمبوس الأميركي): تبلغ قيمته السوقية 18 مليون يورو.

تبلغ قيمته السوقية 18 مليون يورو. الفرنسي فيرلاند ميندي (ريال مدريد الإسباني): تبلغ قيمته السوقية 18 مليون يورو.