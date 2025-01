أغلى 20 لاعبا تنتهي عقودهم في 2025

مع بدء فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025 أصبح بإمكان العديد من نجوم كرة القدم ممن تنتهي عقودهم الحالية مع أنديتهم بنهاية الموسم الجاري فتح قنوات التفاوض مع الفرق الأخرى الراغبة في التعاقد معهم.

وتتسم الفترة الحالية بوجود الكثير من نجوم الصف الأول أصحاب القيمة السوقية العالية وينشطون في كرة القدم الأوروبية بالسوق، حيث لم تتمكن أنديتهم حتى الآن من الوصول معهم إلى اتفاق يقضي ببقائهم.

وفي مقدمة هذه الأسماء وفق قائمة موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في بيانات وأرقام اللاعبين، الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول الذي ارتبط اسمه في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى ريال مدريد.

[🟢] NEW: Real Madrid are EXTREMELY confident and optimistic about signing Trent Alexander-Arnold.

