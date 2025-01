هل يقام مونديال 2034 في الشتاء؟ وزير الرياضة السعودي يجيب

كشف وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، أن بلاده في مناقشات مستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن إقامة مونديال 2034 في الشتاء.

وتابع -في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان- أن "هذا الموضوع مطروح للنقاش مع مسؤولي الفيفا، وأثق أن القرار النهائي سيتعلق بأفضل خطوة تضمن أفضل تجربة للجمهور".

The Saudi Sports Minister tells Piers Morgan the possibility of a winter World Cup in 2034 is still being debated with FIFA.

'Qatar showcased that it can happen, and in a proper way.'

