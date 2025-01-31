هل يقام مونديال 2034 في الشتاء؟ وزير الرياضة السعودي يجيب

كشف وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، أن بلاده في مناقشات مستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن إقامة مونديال 2034 في الشتاء.

وتابع -في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان- أن "هذا الموضوع مطروح للنقاش مع مسؤولي الفيفا، وأثق أن القرار النهائي سيتعلق بأفضل خطوة تضمن أفضل تجربة للجمهور".

The Saudi Sports Minister tells Piers Morgan the possibility of a winter World Cup in 2034 is still being debated with FIFA. 'Qatar showcased that it can happen, and in a proper way.' Watch more on YouTube 8pm (UK) / 3pm (EST). 📺 https://t.co/QR11ywsANx@piersmorgan pic.twitter.com/i4YHlsQIwF — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) January 30, 2025

وأشار أيضا إلى نجاح قطر في تنظيم كأس العالم في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2022، مضيفا أن "إقامة كأس العالم في الشتاء لم يؤثر على عمل أي شخص أو جهة بشكل كبير".

وواصل وزير الرياضة السعودي أنه "زعم البعض أن إقامة كأس العالم في منتصف الموسم أفضل كثيرا من إقامته في نهاية الموسم، لأن اللاعبين يكونون في أفضل حالاتهم الفنية والبدنية".

إعلان

وشدد "بصراحة لا أعرف ما القرار النهائي بشأن موعد البطولة، أمامنا مشوار طويل، وقد يتغير شكل الدوريات خلال السنوات العشر المقبلة".

وأوضح أن "تجربة مونديال قطر 2022 أكدت أن هذا الخيار مطروح، ولم يؤثر على أحد، بينما تبقى الشكوى مستمرة من اللاعبين بسبب ضغط المباريات في الموسم الواحد".

وختم بأنه "نحن في نقاش مفتوح مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لاتخاذ قرار مشترك يصب في مصلحة الجميع".