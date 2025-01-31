نتيجة قرعة الملحق المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"

وقع روما الإيطالي في مواجهة بورتو البرتغالي في أقوى مواجهات الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، وذلك وفق القرعة التي سحبت اليوم الجمعة في نيون السويسرية.

وانتظر روما وبورتو حتى الجولة الثامنة الأخيرة من منافسات المجموعة الموحدة لحجز بطاقتيهما إلى الملحق والإبقاء على آمالهما في اللحاق بالفرق الثمانية الأولى التي ضمنت تأهلها المباشر إلى ثمن النهائي.

وحل روما في المركز الـ15 من أصل 36 فريقا بفوزه على ضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني 2-0، من دون أن يمنع ذلك الأخير من نيل بطاقة التأهل المباشر بفضل نقاطه الـ16.

أما بورتو، فحل في المركز الـ18 بعد فوزه على مكابي تل أبيب الإسرائيلي 1-0.

وستكون مواجهة الملحق الذي تقام مبارياته في 13 فبراير/شباط ذهابا و20 منه إيابا، إعادة لثمن نهائي دوري الأبطال موسم 2018-2019 حين خرج الفريق البرتغالي منتصرا بفوزه إيابا 3-1 بعد التمديد، معوّضا خسارة الذهاب 1-2.

وفي جميع المواجهات الثلاث التي جمعت الفريقين منذ لقائهما الأول في ثمن نهائي كأس الكؤوس موسم 1981-1982، لم يحقق الفريق الإيطالي أي فوز في 6 مباريات ضد بطل دوري الأبطال لعامي 1987 و2004 والدوري الأوروبي (كأس الاتحاد سابقا) لعامي 2003 و2011.

إعلان

وبالنسبة للكبير الآخر أياكس الهولندي، بطل دوري الأبطال 4 مرات آخرها عام 1995 والفائز بكأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا) عام 1992 وكأس الكؤوس عام 1987، فيلتقي مع سان جيلواز البلجيكي بعد حلوله في المركز الـ12 في المجموعة الموحدة بفوزه الخميس 2-1 على ضيفه غلطة سراي التركي الذي رافقه إلى الملحق حيث يلتقي الفريق الهولندي الآخر ألكمار.

ووقع ريال سوسييداد الإسباني في مواجهة ميتيلاند الدانماركي، فيما يلعب أندرلخت البلجيكي مع فنربخشه التركي. ويلعب بودو غليمت النرويجي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل المباشر قبل أن يكتفي بالمركز التاسع نتيجة تعادله الخميس أمام نيس الفرنسي 1-1، مع تفينتي الهولندي.

وفي ما يلي نتيجة قرعة الدوري الأوروبي: