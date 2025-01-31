موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الجولة 22 للدوري الإسباني لكرة القدم وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة اليوم السبت الأول من فبراير/شباط الجاري على ملعب إسبانيول برشلونة، وتنطلق الساعة 11 مساء (23:00) بتوقيت قطر والسعودية، العاشرة مساء بتوقيت مصر، ويديرها الحكم الإسباني أليخاندرو رويز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports HD 1 French

beIN Sports 2 FR

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمراسم عبر موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الذهاب في الدور الأول لليغا بفوز ريال مدريد 4-1.

ويتفوق ريال مدريد باكتساح المواجهات السابقة بين الفريقين بـ78 انتصارا مقابل 23 فقط لبلد الوليد، وانتهت 16 مباراة بالتعادل.

يتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، وبفارق 4 نقاط أمام أتلتيكو مدريد.

ويسعى بلد الوليد -المهدد بالهبوط- والقابع بالمركز 18 برصيد 20 نقطة إلى تحقيق نتيجة جيدة على ملعبه أمام حامل اللقب.