رياضة

سانتوس يعلن تعاقده مع نيمار رسميا

نيمار يرد التحية لجماهير سانتوس (الفرنسية)
31/1/2025-|آخر تحديث: 31/1/202509:47 م (توقيت مكة)

أعلن نادي سانتوس اليوم الجمعة عودة نيمار للفريق المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم، بعد انفصاله بالتراضي عن الهلال السعودي.

وانضم نيمار للهلال قادما من باريس سان جيرمان في أغسطس/آب عام 2023 في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 90 مليون يورو (93.81 مليون دولار).

ولم يشارك الهداف التاريخي للبرازيل كثيرا مع النادي السعودي بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد أسابيع من انضمامه.

إصابات نيمار خلال مسيرته الكروية - للاستخدام الداخلي فقط
نيمار لم يشارك مع الهلال سوى في 7 مباريات فقط بسبب الإصابات المتكررة (الجزيرة)

وقال سانتوس عبر منصة إكس "الأمير يعود" مع نشر فيديو لأبرز لقطات نيمار مع النادي البرازيلي حيث استهل مسيرته مع اللعبة.

وبدأ نيمار مسيرته مع سانتوس في عام 2009 وعمره 17 عاما، وسجل 136 هدفا ولعب 64 تمريرة حاسمة في 225 مباراة لمساعدة النادي على الفوز بكأس ليبرتادوريس لأول مرة منذ ما يقرب من 50 عاما في عام 2011.

وانضم إلى برشلونة في عام 2013، وفاز بدوري الدرجة الأولى الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا 2015.

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وخاض نيمار 128 مباراة دولية وسجل 79 هدفا لبلاده، متجاوزا حصيلة بيليه البالغة 77 هدفا.

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - Brazil v South Korea - Stadium 974, Doha, Qatar - December 5, 2022 Brazil's Neymar carries a banner of former Brazil player Pele after the match REUTERS/Pedro Nunes/File Photo
نيمار يحمل صورة بيليه (رويترز)
المصدر : رويترز

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