محمد صلاح بين أمنية وزير الرياضة السعودي ونصيحة المدرب سلوت

يتمنى وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود وجود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في دوري المحترفين السعودي، بينما يحث المدرب الهولندي لليفربول أرني سلوت هدافه المصري على توقيع عقد جديد مع "الحمر"، ناصحا إياه بعدم الانتقال إلى الدوري السعودي.

وزادت التكهنات بشأن إمكانية انتقال النجم العالمي صلاح إلى الدوري السعودي في ظل توهجه الشديد خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل انتهاء تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

وسئل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عما إذا كان صلاح هو الجائزة الكبرى التي تنتظرها بلاده، في مقابلة عبر البرنامج الحواري للإعلامي البريطاني بيرس مورغان على شبكة يوتيوب، مساء الخميس.

ورد الوزير السعودي "بالتأكيد، لأنها صفقة متعددة المزايا، كما أننا نحب وجوده معنا"، وأضاف "نشعر كأننا كتلة واحدة مع الشعب المصري، هناك قواسم مشتركة بيننا على مستوى الثقافة والتاريخ وأمور أخرى".

وتابع "لذا، فإن وجود صلاح أو نجوم آخرين سيمثلون قدوة جيدة، وسيكون متعة وامتيازا جديدا للدوري السعودي، أما بشأن إمكانية إتمام الصفقة من عدمه فهو أمر متروك لمسؤولي الأندية ومصير المفاوضات".

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وأشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إلى أن صلاح قال في 3 يناير/كانون الثاني الماضي إن المسافة بعيدة بينه وبين مسؤولي ليفربول في مسار المفاوضات لتوقيع عقد جديد.

نصيحة سلوت لصلاح

حث أرني سلوت هدافه المصري على توقيع عقد جديد مع "الحمر"، ناصحا إياه بعدم الانتقال إلى الدوري السعودي.

ويقدم صلاح موسما رائعا لكن عقده سينتهي في يونيو/حزيران من دون أي مؤشرات عن قرب الاتفاق مع إدارة ليفربول من أجل مواصلة المشوار في "أنفيلد".

وأفاد صلاح، ابن 32 عاما الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم بـ19 هدفا، في نهاية ديسمبر/كانون الأول بأنه لا يزال "بعيدا" عن التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة جديدة مع ليفربول.

وفي مؤتمر صحافي الجمعة عشية لقاء بورنموث في المرحلة 24 من الدوري الممتاز الذي يتصدره ليفربول بفارق 6 نقاط عن أرسنال الثاني مع مباراة مؤجلة في جعبته، أكد سلوت أن النادي يريد الاحتفاظ بصلاح الذي انضم إلى "الحمر" في 2017.

وقال الهولندي "نريده أن يمدد عقده بالطبع. هذا واضح، لكني لا أشعر بالمفاجأة من أن السعودية تريده ولن أفاجأ إذا أرادته دول أخرى أيضا"، مضيفا "إنه ناضج وحكيم بما يكفي، لقد فعل كثيرا من الأشياء الذكية في مسيرته وذلك يخوّله اتخاذ القرار الصحيح لنفسه ونأمل أن يكون كذلك بالنسبة لنا أيضا (أي أن يواصل مسيرته مع النادي)".

وفي إشارة منه إلى الحديث عن ارتباط اسم صلاح بانتقال محتمل إلى السعودية، قال سلوت "لقد قام (صلاح) بعمل جيد جدا لفترة طويلة من دون نصيحتي، ومن ثم يمكنه ربما الاستمرار في فعل الأفضل لمسيرته حتى من دون نصيحتي".

واستطرد "لكن نصيحتي له ستكون مختلفة عن تلك التي ذكرتها للتو"، أي الانتقال إلى السعودية.

كذلك ينتهي عقد القائد الهولندي فرجيل فان دايك والمدافع ترنت ألكسندر-أرنولد في نهاية الموسم، مما يسبب صداعا لمتصدر الدوري الممتاز ومدربه الذي أقرّ بأنه "سيكون من السخافة" ألا يتحدث إلى لاعبيه بشأن المستقبل، لكنه رفض الخوض في تفاصيل التفاوض بشأن العقود.