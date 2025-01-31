موعد مباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الجولة 22 للدوري الإسباني لكرة القدم وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة اليوم الأحد الثاني من فبراير/شباط الجاري على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في برشلونة، وتنطلق الساعة الرابعة مساء (16:00) بتوقيت قطر والسعودية، الثالثة مساء بتوقيت مصر، ويديرها الحكم الإسباني خوسيه مونتيرو.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ألافيس:

beIN Sports HD 3

beIN Sports HD 1 French

beIN Sports 2 FR

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمراسم عبر موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الذهاب في الدور الأول لليغا بفوزبرشلونة 3-صفر.

ويتفوق برشلونة باكتساح المواجهات السابقة بين الفريقين بـ27 انتصارا مقابل 6 فقط لألافيس، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

يتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، وبفارق 4 نقاط أمام أتلتيكو مدريد، ويأتي برشلونة في المركز الثالث بـ42 نقطة.

ويسعى ألافيس -القريب من منطقة الهبوط- والقابع بالمركز 17 برصيد 21 نقطة إلى تحقيق نتيجة جيدة أمام برشلونة المتألق أوروبيا والمتعثر محليا.