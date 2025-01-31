المواجهات المتوقعة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025

بعد إجراء قرعة الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا ومعرفة المواجهات الثمانية، اتضحت أكثر ملامح مواجهات دور ثمن نهائي البطولة القارية والذي ينطلق في مارس/آذار المقبل.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية تجمع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بمانشستر سيتي الإنجليزي الفائز باللقب في 2023.

نتيجة قرعة الملحق الفاصل في دوري أبطال أورروبا 2024-2025:

كلوب بروج البلجيكي x أتالانتا الإيطالي

سبورتينغ البرتغالي x دورتموند الألماني

مانشستر سيتي الإنجليزي x ريال مدريد الإسباني

سلتيك الأسكتلندي x بايرن ميونخ الألماني

يوفنتوس الإيطالي x أيندوهوفن الهولندي

فينورد الهولندي x ميلان الإيطالي

بريست الفرنسي x سان جيرمان الفرنسي

موناكو الفرنسي x بنفيكا البرتغالي

وسيخوض الفريق الأفضل في ترتيب المجموعة الموحدة، مباراة الإياب على أرضه. وتقام مباريات الملحق ذهابا في 11 و12 فبراير/شباط، وايابا في 18 و19 منه.

وستقام قرعة ثانية في 21 فبراير/شباط لتحديد مواجهات ثمن النهائي، حيث تنتظر الفرق أصحاب المراكز الثمانية الأولى المتأهلين من الملحق.

ويتأهل الفائز من مواجهتي الذهاب والإياب بين النادي الملكي، مع السيتي، في الدور الفاصل، إلى ثمن النهائي حيث سيلاقي أتلتيكو مدريد الإسباني أو باير ليفركوزن حامل لقب البوندسليغا.

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وتاليا المواجهات المتوقعة في الدور ثمن النهائي (الـ16):

ليفربول الإنجليزي المتصدر، ضد الفائز مواجهة باريس سان جيرمان وبريست، أو المنتصر من مباراة موناكو وبنفيكا

برشلونة ثاني الترتيب، ضد الفائز مواجهة باريس سان جيرمان وبريست، أو المنتصر من مباراة موناكو وبنفيكا

أرسنال الإنجليزي الثالث، ضد الفائز من مواجهة ميلان وفينورد، أو المنتصر من يوفنتوس وآيندهوفن.

إنتر ميلان الإيطالي الرابع، ضد الفائز من مواجهة ميلان وفينورد، أو المنتصر من يوفنتوس وآيندهوفن.

أتلتيكو مدريد الإسباني الخامس، ضد الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد، أو المنتصر من مباراة سيلتيك وبايرن ميونخ.

باير ليفركوزن الألماني السادس، ضد الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد، أو المنتصر من مباراة سيلتيك وبايرن ميونخ.

ليل الفرنسي السابع، ضد الفائز من مواجهة كلوب بروج وأتالانتا، أو المنتصر من مباراة سبورتينغ وبوروسيا دورتموند.

أستون فيلا الإنجليزي الثامن ضد ضد الفائز من مواجهة كلوب بروج وأتالانتا، أو المنتصر من مباراة سبورتينغ وبوروسيا دورتموند.

وبحسب المسار الذي كشف عنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فإن فريقي ليفربول وبرشلونة لن يتواجها إلا إن تمكنا من بلوغ نهائي للبطولة.

ومن المتوقع أيضا مشاهدة ديربي مدريدي خالص بين الريال وأتلتيكو في دور الـ16 إن تمكّن النادي الملكي من عبور مرحلة خروج المغلوب، كما بالإمكان رؤية موقعة كلاسيكو بين البرسا والريال في نصف النهائي أو النهائي فقط إذا استمر الفريقان في البطولة، كل ذلك سيتضح بشكل رسمي بعد انتهاء مرحلة خروج المغلوب وإجراء قرعة الأدوار الإقصائية من ثمن النهائي حتى النهائي.