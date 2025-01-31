المواجهات المتوقعة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025

بعد إجراء قرعة الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا ومعرفة المواجهات الثماني، اتضحت أكثر ملامح مواجهات دور ثمن نهائي البطولة القارية الذي تنطلق مبارياته في مارس/آذار المقبل.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية تجمع ريال مدريد الإسباني (حامل اللقب) بمانشستر سيتي الإنجليزي الفائز باللقب عام 2023.

نتيجة قرعة الملحق الفاصل بدوري أبطال أوروبا 2024-2025:

كلوب بروج البلجيكي x أتلانتا الإيطالي

سبورتنغ البرتغالي x دورتموند الألماني

مانشستر سيتي الإنجليزي x ريال مدريد الإسباني

سلتيك الأسكتلندي x بايرن ميونخ الألماني

يوفنتوس الإيطالي x آيندهوفن الهولندي

فينورد الهولندي x ميلان الإيطالي

بريست الفرنسي x سان جيرمان الفرنسي

موناكو الفرنسي x بنفيكا البرتغالي

وسيخوض الفريق الأفضل في ترتيب المجموعة الموحدة مباراة الإياب على أرضه. وتقام مباريات الملحق ذهابا يومي 11 و12 فبراير/شباط، وإيابا يومي 18 و19 منه.

وستقام قرعة ثانية في 21 فبراير/شباط لتحديد مواجهات ثمن النهائي، حيث تنتظر الفرق أصحاب المراكز الثمانية الأولى المتأهلة من الملحق.

ويتأهل الفائز من مواجهتي الذهاب والإياب بين "الملكي" الإسباني مع "السيتي" الإنجليزي في الدور الفاصل، إلى ثمن النهائي حيث سيلاقي أتلتيكو مدريد الإسباني أو باير ليفركوزن حامل لقب "البوندسليغا" الألماني.

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تاليا المواجهات المتوقعة بالدور ثمن النهائي (الـ16):

ليفربول الإنجليزي المتصدر ضد الفائز من مواجهة سان جيرمان وبريست، أو المنتصر من مباراة موناكو وبنفيكا.

برشلونة ثاني الترتيب ضد الفائز مواجهة سان جيرمان وبريست، أو المنتصر من مباراة موناكو وبنفيكا.

أرسنال الإنجليزي (الثالث) ضد الفائز من مواجهة ميلان وفينورد، أو المنتصر من يوفنتوس وآيندهوفن.

إنتر ميلان الإيطالي (الرابع) ضد الفائز من مواجهة ميلان وفينورد، أو المنتصر من يوفنتوس وآيندهوفن.

أتلتيكو مدريد (الخامس) ضد الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد، أو المنتصر من مباراة سلتيك والبايرن.

باير ليفركوزن الألماني (السادس) ضد الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد، أو المنتصر من مباراة سيلتيك وبايرن ميونخ.

ليل الفرنسي (السابع) ضد الفائز من مواجهة كلوب بروج وأتلانتا، أو المنتصر من مباراة سبورتنغ وبوروسيا دورتموند.

أستون فيلا الإنجليزي (الثامن) ضد الفائز من مواجهة كلوب بروج وأتلانتا، أو المنتصر من مباراة سبورتنغ وبوروسيا دورتموند.

وبحسب المسار -الذي كشف عنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)- فإن ليفربول وبرشلونة لن يتواجها إلا إذا تمكنا من بلوغ نهائي للبطولة.

ومن المتوقع أيضا مشاهدة ديربي مدريدي خالص بين الريال وأتلتيكو في دور الـ16 إن تمكّن "الملكي" من عبور مرحلة خروج المغلوب، وبالإمكان رؤية موقعة كلاسيكو بين "البرسا" و"الريال" في نصف النهائي أو النهائي فقط إذا استمر الفريقان بالبطولة، وكل ذلك سيتضح بشكل رسمي بعد انتهاء مرحلة خروج المغلوب وإجراء قرعة الأدوار الإقصائية من ثمن النهائي حتى النهائي.