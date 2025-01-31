تقارير: الهلال يسعى للتعاقد مع رودريغو لتعويض رحيل نيمار

يسعى نادي الهلال السعودي لكرة القدم للتعاقد مع البرازيلي رودريغو لتعويض رحيل مواطنه نيمار دا سيلفا، بحسب ما ذكرته أمس الخميس صحيفة "أس" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إستراتيجية الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، تتمثل في إقناع النجم البرازيلي بضمان الدور القيادي الذي افتقده في ريال مدريد.

ويمر رودريغو بمرحلة صعبة، إذ يشعر بالتهميش منذ وصول كيليان مبابي إلى البرنابيو وسبق أن عبّر عن غضبه من ذلك.

وأضافت أن الهلال لا يريد أن يجعل من البرازيلي نجمه الكبير داخل الملعب فحسب، بل خارجه أيضا من خلال جعله سفيرا لكأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية.

ويرتبط رودريغو بعقد مع ريال مدريد حتى يونيو/حزيران 2028، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو، وتصل قيمته السوقية إلى 100 مليون يورو.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، يعد رودريغو من بين 15 لاعبا يتمتعون بأعلى قيمة سوقية في العالم.

وسيشكل التعاقد معه وهو في عمر 24 عاما نقطة تحول في الدوري السعودي من خلال التعاقد مع نجم عالمي في لحظة محورية من مسيرته.

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وترى الصحيفة أن التعاقد مع رودريغو يعد رهانا خاصا بالنسبة للهلال الذي يسعى إلى تعزيز مكانته قبل كأس العالم للأندية في يونيو/حزيران المقبل والتي سيواجه فيها ريال مدريد.

وسجل اللاعب القادم من مدينة أوساسكو البرازيلية 10 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة في آخر 11 مباراة خاضها مع الميرينغي، كما سجل هدفين في آخر مباراتين له في دوري أبطال أوروبا ضد بريست وسالزبورغ.

وأصبح رودريغو ثالث أفضل هدافي ريال مدريد حتى الآن هذا الموسم برصيد 13 هدفًا، خلف مبابي (22) وفينيسيوس جونيور (17)، رغم أنه لعب أقل منهما.