موعد مباراة الاتحاد ضد الخلود في الدوري السعودي وقنوات البث المباشر

يسعى الاتحاد لتجنب مفاجأة جديدة في الدوري السعودي لكرة القدم، عندما يستضيف الأخدود في المرحلة الـ18 من البطولة.

وكان الاتحاد سقط بشكل مفاجئ على أرض ضمك 1-2 الاثنين، بهدفين جميلين للكاميروني جورج نكودو، وأخفق لاعبو المدرب الفرنسي لوران بلان للموسم السادس على التوالي في الفوز على ضمك في ملعب المحالة.

ويتقاسم الاتحاد صدارة دوري روشن مع الهلال، برصيد 43 نقطة لكل منهما، لكن العميد يتأخر بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.

ويتطلع زملاء الفرنسي كريم بنزيمة للفوز على الخلود الـ11، مثلما فعلوا ذهابا بهدف وحيد سجله الجزائري حسام عوار في الوقت القاتل.

موعد مباراة الاتحاد ضد الأخدود والقنوات الناقلة

تقام المباراة غدا السبت، الأول من فبراير/شباط، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وتنطلق الساعة الثامنة (20:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، السابعة (19:00) بتوقيت مصر، والتاسعة (21:00) بتوقيت الإمارات.

ويُنقل البث الحي والمباشر للمباراة على القناتين التاليتين:

SSC1 SD (تعيسى الزدجالي).

SSC1 HD (فهد العتيبي).

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.