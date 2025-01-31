فينسيوس لاعب ريال مدريد في خطر بسبب نظام دوري أبطال أوروبا

يشكّل النظام الجديد لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم خطرا حقيقيا على البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، في ظل كثرة البطاقات الصفراء التي يتلقّاها هذا الموسم بسبب اعتراضه المتكرر على الحكام أو حواراته الجانبية الساخنة مع المنافسين على أرض الملعب.

وحصل فينيسيوس حتى الآن على 3 بطاقات صفراء في المباريات السبع الأولى من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة آخرها كانت ضد سالزبورغ بالجولة السابعة على ملعب سانتياغو برنابيو والتي حرمته من التواجد ضد بريست الفرنسي.

💥💥💥💥Tremenda reacción de Vinicius con el árbitro del encuentro de Champions entre Real Madrid y RB Salzburgo por la amarilla que vio en la primera mitad 👉El brasileño se perderá la última jornada de Champions League 📲 @jdelriomuradas pic.twitter.com/Rd1AoWh6AY — MARCA (@marca) January 22, 2025

وبسبب تراكم البطاقات، غاب فينيسيوس عن مواجهة -أمس الأربعاء- ضد بريست في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري والتي فاز فيها الميرنغي (3-0).

وحسب اللائحة الجديدة للبطولة فإنه سيتم إيقاف اللاعب الذي يحصل على بطاقتين صفراوين، وفق ما أكدت صحيفة "آس" الإسبانية.

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وعلّقت الصحيفة الإسبانية على ذلك بالقول: "لقد استنفذ فينيسيوس بطاقاته الصفراء الثلاث في مرحلة الدوري ومنعته من اللعب مع زملائه ضد بريست، وبالتالي على اللاعب أن يكون أكثر حذرا في قادم المباريات".

⚠️ ¡Más le vale a Vini tener cuidado a partir de ahora! 🟨 El partido contra el Brest se lo perdió por acumular tres amarillas… y con el nuevo formato, a partir de ahora dos amonestaciones ya suponen suspensión pic.twitter.com/jWL5Nx7NiQ — Diario AS (@diarioas) January 30, 2025

وأكد الحكم الإسباني المعتزل إيتورالدي غونزاليس أن أي لاعب يُوقف مباراة واحدة بسبب حصوله على 3 بطاقات صفراء، سيتم إيقافه بعد ذلك مباراة واحدة في كل مرة يحصل فيها على بطاقتين صفراوين.

وحتى هذه اللحظة، هناك لاعبان فقط في ريال مدريد تم إيقافهما في النسخة الحالية من دوري الأبطال بسبب تراكم البطاقات الصفراء وهما فينيسيوس ولوكاس فاسكيز.

وأنهى ريال مدريد مرحلة الدوري في المركز الـ11 برصيد 15 نقطة، ليبلغ مرحلة خروج المغلوب، ومن المقرر أن يواجه الملكي -حامل لقب النسخة الماضية- في المرحلة المقبلة سيلتيك الأسكتلندي أو مانشستر سيتي الإنجليزي، وهو ما سيتحدد خلال القرعة التي ستُسحب -غدا الجمعة- في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية.

وسيلعب ريال مدريد مباراة ذهاب المُلحق خارج أرضه تحت تهديد خطر فقدان 6 لاعبين في مباراة الإياب المقررة على ملعبه سانتياغو برنابيو للسبب ذاته.

وحصل 6 لاعبين وهم لوكا مودريتش وإدوارد كامافينغا وجود بيلينغهام وأنطونيو روديغر وإندريك على بطاقتين صفراوين حتى الآن، مما يعني أن نيل أحدهم إنذارا في مواجهة الذهاب سيحرمه من لعب الإياب.

وفي حال نجح هؤلاء اللاعبون في عدم الحصول على أي بطاقة صفراء في مباراتي المُلحق والتأهل إلى الدور التالي، فإن شبح الإيقاف سيلاحقهم في ثمن النهائي الذي قد يواجهون فيه الجار اللدود أتلتيكو مدريد.