رياضة

شاهد. طرد مدرب برشلونة السابق بعد ركله الكولومبي رودريغيز

شاهد. طرد مدرب برشلونة السابق بعد ركله الكولومبي رودريغيز
رودريغيز (يسار) تعرض للركل خلال مباراة فريقه ليون أمام غوادالاخارا في الدوري المكسيكي (مواقع التواصل)
31/1/2025

تعرض أوسكار غارسيا مدرب فريق غوادالاخارا المكسيكي لعقوبة الإيقاف 3 مباريات بسبب ركله للدولي الكولومبي ونجم ريال مدريد السابق جيمس رودريغيز أول أمس الأربعاء.

وخلال مواجهة ليون ونادي غوادالاخارا (2-1)، توترت الأعصاب في الدقيقة 27 عندما خرجت الكرة خارج الملعب فالتقطها المدرب غارسيا وعندما وصل لاعب الفريق المنافس نيكولاس فونسيكا، ليأخذها رماها المدرب بعيدا، فقام اللاعب الأوروغوياني بدفعه وكاد أن يسقط على مقعد البدلاء.

وردا على ذلك، توجه المدرب نحو حشد اللاعبين المتنازعين ووجه للنجم الكولومبي روديغير ركلة خفيفة أمام الحكم الذي لم يتردد في إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وأصدرت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم حكمها اليوم الجمعة بإيقاف المدرب السابق لسيلتا فيغو وفريق برشلونة للشباب 3 مباريات رغم اعتذاره الفوري بعد نهاية المباراة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وصنع رودريغيز لاعب ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق الهدف الأول في فوز فريقه ليون 2-1 على تشيفاس غوادالاخارا، قبل أن يحل محله لاعب خط الوسط السابق لريال بيتيس أندريس غواردادو.

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وبعد فترة غير ناجحة في رايو فايكانو الإسباني، انضم رودريغيز (33 عاما) إلى الفريق المكسيكي وخاض معه 7 مباريات منها اثنتان فقط كان فيهما أساسيا.

ولعب الدولي الكولومبي لأندية عديدة منها بورتو البرتغالي وموناكو الفرنسي وإيفرتون الإنجليزي والريان القطري وأولمبياكوس اليوناني وساوبالو البرازيلي.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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