شاهد. طرد مدرب برشلونة السابق بعد ركله الكولومبي رودريغيز

تعرض أوسكار غارسيا مدرب فريق غوادالاخارا المكسيكي لعقوبة الإيقاف 3 مباريات بسبب ركله للدولي الكولومبي ونجم ريال مدريد السابق جيمس رودريغيز أول أمس الأربعاء.

وخلال مواجهة ليون ونادي غوادالاخارا (2-1)، توترت الأعصاب في الدقيقة 27 عندما خرجت الكرة خارج الملعب فالتقطها المدرب غارسيا وعندما وصل لاعب الفريق المنافس نيكولاس فونسيكا، ليأخذها رماها المدرب بعيدا، فقام اللاعب الأوروغوياني بدفعه وكاد أن يسقط على مقعد البدلاء.

وردا على ذلك، توجه المدرب نحو حشد اللاعبين المتنازعين ووجه للنجم الكولومبي روديغير ركلة خفيفة أمام الحكم الذي لم يتردد في إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وأصدرت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم حكمها اليوم الجمعة بإيقاف المدرب السابق لسيلتا فيغو وفريق برشلونة للشباب 3 مباريات رغم اعتذاره الفوري بعد نهاية المباراة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

Last night former #RCCelta and #Barca coach Oscar Garcia was sent off. He received his marching orders for kicking out at James Rodriguez. pic.twitter.com/upmBLFRT8y

— Football España (@footballespana_) January 29, 2025