رسالة غافي بعد تجديد عقده مع برشلونة

مدّد لاعب وسط منتخب إسبانيا لكرة القدم بابلو بايس غافيرا، المعروف باسم غافي، عقده مع ناديه برشلونة "حتى 30 يونيو/حزيران 2030″، وفق ما أعلن النادي الكتالوني الجمعة.

ولم يتمكن غافي من إخفاء سعادته بمجرد توقيع العقد وعبر عن مشاعره برسالة نشرها حساب برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال اللاعب في مقطع فيديو قصير متوجها إلى أنصار النادي "أنا سعيد جدا لتمديد عقدي مع النادي الأحب إلى قلبي وآمل أن نساهم في إسعادكم هذا الموسم".

وأوضح غافي ما يعنيه بالنسبة له البقاء مرتبطا بنادي برشلونة لمدة 5 سنوات أخرى وصرح: "ربما يكون هذا أحد أفضل أيام حياتي، حيث سأتمكن من الاستمرار في النادي الذي أعشقه. وآمل أن يستمر ذلك لسنوات عديدة أخرى".

وتابع لاعب الوسط البالغ 20 عاما: "لقد وثق بي الرئيس وديكو وبويان دائما وأظهروا ذلك لي وأنا سعيد جدا بذلك أيضا".

Un mensaje de Gavi para ti 🫶 pic.twitter.com/5xGdzGGhL4 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 31, 2025

وانضم غافي إلى أكاديمية "لا ماسيا" في برشلونة قبل 10 سنوات وخاض أولى مبارياته الرسمية مع الفريق الأول في أغسطس/آب 2021 عندما كان عمره 17 عاما فقط، حسبما ذكر النادي في بيان.

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ومنذ ذلك الحين، سجل 9 أهداف مع "البلوغرانا"، لكنه عاد إلى الملاعب فقط في أكتوبر/تشرين الأول 2024 بعد غياب دام حوالي عام إثر تعرضه لإصابة في الركبة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 خلال مباراة ضد جورجيا في تصفيات كأس أوروبا 2024.

وكان غافي مدد عقده للمرة الأولى عام 2022 وحتى عام 2026 وبهذا التمديد الجديد سيصل وجوده في الفريق الأول للنادي إلى ما يقرب من 10 سنوات.

وشارك غافي في 27 مع المنتخب الإسباني حتى الآن، لكن بسبب إصابته، غاب عن نهائيات كأس أوروبا صيف عام 2024 عندما توج "لا روخا" باللقب.