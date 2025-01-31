كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن جدول مباريات الملحق المؤهل لثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وأسفرت قرعة دور الثمانية التي سحبت اليوم الجمعة عن إقامة 8 مباريات، وسيقام الذهاب يوم11 و12 فبراير/شباط المقبل، بينما تجرى مباريات الإياب في 18 و19 من الشهر نفسه.

وتبرز مواجهة من العيار الثقيل بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ومانشستر سيتي الإنجليزي، وهي المرة الرابعة تواليا التي يلتقي فيها الفريقان في المسابقة القارية الأهم كان آخرها في ربع نهائي العام الماضي عندما تفوق ريال مدريد بركلات الترجيح في طريقه إلى التتويج باللقب.

وتاليا جدول مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (توقيت مكة المكرمة)

مواجهات الذهاب

ستقام مباريات ذهاب الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق لـ11 و12 فبراير/شباط على ملاعب الفرق التي احتلت المراكز من 17 إلى 24 في الترتيب.

20:45 مساء: بريست x باريس سان جيرمان (11 فبراير)

23:00 مساء: يوفنتوس x آيندهوفن (11 فبراير)

23:00 مساء: مانشستر سيتي x ريال مدريد (11 فبراير)

23:00 مساء: سبورتنغ لشبونة x بوروسيا دورتموند (11 فبراير)

20:45 مساء: بروج x أتلانتا (12 فبراير)

23:00 مساء: موناكو x بنفيكا (12 فبراير)

23:00 مساء: سيلتيك x بايرن ميونخ (12 فبراير)

23:00 مساء: فينورد x ميلان (12 فبراير)

مواجهات الإياب

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وستقام مباريات إياب الملحق المؤهل من دوري أبطال أوروبا يومي 18 و19 فبراير/شباط المقبل، على ملاعب الفرق التي احتلت المراكز من 9 إلى 16 في التصنيف.