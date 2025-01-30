17 ألف دولار في الثانية.. الفرنسي أوغستين أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم

يعد مهاجم ليدز يونايتد السابق جان كيفن أوغستين أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم بالنظر لعدد المباريات التي خاضها والتعويضات التي حصل عليها لاحقا بعد مغادرته النادي الإنجليزي.

في أبريل/نسيان 2023، أمرت المحكمة نادي ليدز بدفع تعويض لأوغستين قدره 30 مليون دولار بعد أن تبيّن أنه انتهك بنود عقده.

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انضم أوغستين إلى ليدز قادما من لايبزيغ في يناير/كانون الثاني 2020 في صفقة إعارة حتى نهاية الموسم، مع التزام الشراء مقابل 22 مليون دولار إذا حقق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

لعب الفرنسي 48 دقيقة فقط لفريق المدرب مارسيلو بيلسا بعد ظهوره بديلا في ثلاث مباريات، وأخفق في التسجيل.

حقق ليدز الصعود إلى الدوري الممتاز يوم 17 يوليو/تموز 2020 بعد تأخير الموسم بسبب فيروس كورونا، لكن ليدز جادل بشأن دفع الرسوم المذكورة بانتهاء إعارة اللاعب يوم 30 يونيو/حزيران من العام ذاته.

بعد عدة أشهر، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن لايبزيغ رفع دعوى ضد ليدز بشأن صفقة الانتقال، وفي ديسمبر/كانون الأول 2022 خسر الجانب الإنجليزي استئنافه أمام محكمة التحكيم ليتوصل إلى تسوية مالية مع لايبزيغ قاربت 20 مليون دولار.

Leeds United have announced the signing of Jean-Kevin Augustin on a loan deal from Red Bull Leipzig. 📸 @LUFC pic.twitter.com/x76FVqbvyD — Transferchanger (@TransferChanger) January 27, 2020

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القضية لم تغلق

اعتُبرت القضية بين الفريقين مغلقة عقب التسوية الودية، لكن بعد عدة أشهر قيل لنادي ليدز إنه مدين بمزيد من المال لأوغستين الذي رفع قضيته إلى غرفة فض المنازعات التابعة للفيفا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الفيفا حكم لصالحه، وأمر ليدز بدفع أكثر من 30 مليون دولار قيمة خمس سنوات مدة عقد اللاعب وبأجور تبلغ 115 ألف دولار في الأسبوع، بالإضافة إلى مكافأة التوقيع التي تجاوزت 3 ملايين دولار.

استأنف ليدز ضد التعويض الممنوح لأوغستين، لكن الاستئناف سُحب لاحقا من محكمة التحكيم الرياضية، وأشار الخبير المالي في كرة القدم كيران ماغواير إلى أن أوغستين هو اللاعب الأكثر تكلفة في تاريخ كرة القدم، وقال "لقد كلف ليدز 17 ألف دولار في الثانية".