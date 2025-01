17 ألف دولار في الثانية.. الفرنسي أوغستين أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم

يعد مهاجم ليدز يونايتد السابق جان كيفن أوغستين أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم بالنظر لعدد المباريات التي خاضها والتعويضات التي حصل عليها لاحقا بعد مغادرته النادي الإنجليزي.

في أبريل/نسيان 2023، أمرت المحكمة نادي ليدز بدفع تعويض لأوغستين قدره 30 مليون دولار بعد أن تبيّن أنه انتهك بنود عقده.

انضم أوغستين إلى ليدز قادما من لايبزيغ في يناير/كانون الثاني 2020 في صفقة إعارة حتى نهاية الموسم، مع التزام الشراء مقابل 22 مليون دولار إذا حقق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

لعب الفرنسي 48 دقيقة فقط لفريق المدرب مارسيلو بيلسا بعد ظهوره بديلا في ثلاث مباريات، وأخفق في التسجيل.

حقق ليدز الصعود إلى الدوري الممتاز يوم 17 يوليو/تموز 2020 بعد تأخير الموسم بسبب فيروس كورونا، لكن ليدز جادل بشأن دفع الرسوم المذكورة بانتهاء إعارة اللاعب يوم 30 يونيو/حزيران من العام ذاته.

بعد عدة أشهر، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن لايبزيغ رفع دعوى ضد ليدز بشأن صفقة الانتقال، وفي ديسمبر/كانون الأول 2022 خسر الجانب الإنجليزي استئنافه أمام محكمة التحكيم ليتوصل إلى تسوية مالية مع لايبزيغ قاربت 20 مليون دولار.

Leeds United have announced the signing of Jean-Kevin Augustin on a loan deal from Red Bull Leipzig.

📸 @LUFC pic.twitter.com/x76FVqbvyD

— Transferchanger (@TransferChanger) January 27, 2020