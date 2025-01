نيمار يطمح لتحويل سانتوس إلى فريق أحلامه

يأمل نيمار دا سيلفا في تحويل فريق طفولته سانتوس، الذي عاد إليه مؤخرا، إلى نادٍ منافس عبر التعاقد مع عدد من النجوم الكبار.

وأعلن نادي سانتوس، أمس الثلاثاء، عن عودة نيمار إلى صفوفه بعد 12 عاما من مغادرته إلى برشلونة في 2013، بعد أن أنهى الهلال السعودي تعاقده.

NEYMAR TO SANTOS IS HAPPENING! 🇧🇷 pic.twitter.com/l5wDcReU8t

وكشفت صحيفة "يولي سبورتس" (UOLE sporte) أن نيمار يرغب في التعاقد مع مجموعة من النجوم لتعزيز صفوف سانتوس في المرحلة المقبلة، وبناء فريق قوي قادر على المنافسة.

وأضافت أن نيمار طلب من إدارة النادي تعزيز الصفوف بلاعبين من العيار الثقيل، بل وعرض هو ووالده المساعدة في إتمام بعض الصفقات.

ومن بين الخيارات المتوقعة، بول بوغبا وسيرجيو راموس، وكلاهما متاح مجانا في سوق الانتقالات.

ومن بين الأسماء الأخرى التي تم ذكرها تياغو سيلفا ومارسيلو وباولو هنريكي غانسو لاعب فلومينينزي البرازيلي الحالي وفريق إشبيلية الإسباني السابق.

ورغم صعوبة التعاقد مع جميع هؤلاء النجوم، فإن النادي البرازيلي يضع خيارات أكثر واقعية مثل لياندرو باريديس نجم روما وآرثر ميلو لاعب يوفنتوس.

🚨⚪️⚫️ Understand Santos are in advanced talks to sign Arthur Melo on loan deal from Juventus.

The agreement for former Liverpool midfielder would also include a buy option clause.

Arthur, open to joining Santos with Neymar coming too 👀🇧🇷 pic.twitter.com/AT91tM7hib

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2025