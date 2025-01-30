رياضة|بطولات عالمية|البرازيل

نيمار يطمح لتحويل سانتوس إلى فريق أحلامه

نيمار يحمل في جعبته مشروعا لجعل سانتوس فريقا قويا وقادرا على المنافسة (رويترز)
30/1/2025

يأمل نيمار دا سيلفا في تحويل فريق طفولته سانتوس، الذي عاد إليه مؤخرا، إلى نادٍ منافس عبر التعاقد مع عدد من النجوم الكبار.

وأعلن نادي سانتوس، أمس الثلاثاء، عن عودة نيمار إلى صفوفه بعد 12 عاما من مغادرته إلى برشلونة في 2013، بعد أن أنهى الهلال السعودي تعاقده.

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وكشفت صحيفة "يولي سبورتس" (UOLE sporte) أن نيمار يرغب في التعاقد مع مجموعة من النجوم لتعزيز صفوف سانتوس في المرحلة المقبلة، وبناء فريق قوي قادر على المنافسة.

وأضافت أن نيمار طلب من إدارة النادي تعزيز الصفوف بلاعبين من العيار الثقيل، بل وعرض هو ووالده المساعدة في إتمام بعض الصفقات.

ومن بين الخيارات المتوقعة، بول بوغبا وسيرجيو راموس، وكلاهما متاح مجانا في سوق الانتقالات.

ومن بين الأسماء الأخرى التي تم ذكرها تياغو سيلفا ومارسيلو وباولو هنريكي غانسو لاعب فلومينينزي البرازيلي الحالي وفريق إشبيلية الإسباني السابق.

ورغم صعوبة التعاقد مع جميع هؤلاء النجوم، فإن النادي البرازيلي يضع خيارات أكثر واقعية مثل لياندرو باريديس نجم روما وآرثر ميلو لاعب يوفنتوس.

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ويكشف تداول هذه الأسماء الكبيرة في وسائل الإعلام أنها لم تكن مجرد إشاعات، إذ تشير التقارير إلى وجود صندوق استثماري سعودي مهتم بالدخول في شراكة مع سانتوس.

وفي حال نفذت الخطة فإنها تفتح الباب أمام النادي البرازيلي لإبرام صفقات من العيار الثقيل، وتحقيق الحلم الذي يتطلع إليه نيمار.

المصدر : مواقع إلكترونية

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