راموس على أعتاب الانضمام لنادٍ مكسيكي

أكد رئيس نادي مونتيري المكسيكي أنطونيو تاتو نورييغا أن النادي يجري محادثات حثيثة للتعاقد مع المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس في صفقة انتقال حر بحسب موقع "إيه إس بي إن".

ويسعى النادي إلى تعزيز خط دفاعه استعدادا لبطولة الدوري المكسيكي الممتاز، بعد خسارة كارلوس سالسيدو بسبب إصابة في الرباط الصليبي في وقت سابق من هذا الشهر.

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وقال نورييغا عن قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق "إنه موجود في القائمة وهو خيار حقيقي بين أسماء أخرى"، وأضاف "نعم المفاوضات جارية مع آخرين. لدينا عدة خيارات لتعزيز الفريق".

وأشار مدرب رايادوس مارتن ديميكيليس إلى أنه سيرحب براموس، وصرح "أتمنى أن يحدث ذلك، سيكون هذا شرفا للدوري المكسيكي الممتاز، ولمونتيري. وآمل أن يتم الانتهاء من الأمر. أود أن ينضم إلينا لاعب يتمتع بمسيرة سيرجيو وشخصيته".

وقد يقرر فريق المدرب رايادوس الاستغناء عن لاعب الوسط المهاجم الكولومبي يوهان روخاس، من أجل التعاقد مع راموس.

وظل راموس (38 عاما) بدون فريق منذ انتهاء عقده مع إشبيلية الصيف الماضي، الذي انضم إليه قادما من باريس سان جيرمان قبل عام.

وألمح راموس، الفائز بكأس العالم 2010 مع إسبانيا وبطل أوروبا مرتين، إلى اقتراب عودته إلى الملاعب في منشور على موقع إنستغرام.

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وكان راموس، الذي حظي باهتمام أندية الدوري الأميركي لكرة القدم والدوري السعودي في الماضي، هدفا لنادي بوكا جونيورز في فترة الانتقالات الحالية.

وفاز راموس بـ5 ألقاب في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، بالإضافة إلى 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا. وفي صيف عام 2021، انتقل إلى باريس سان جيرمان، حيث فاز بلقبين في الدوري الفرنسي.