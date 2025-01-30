مانشستر سيتي يحافظ على آماله بدوري أبطال أوروبا بالتأهل للدور الفاصل

حافظ مانشستر سيتي بصعوبة على آماله في البقاء بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتغلب 3-1 على كلوب بروج البلجيكي في مباراة مثيرة الأربعاء مستفيدا من هدفين من ماتيو كوفاتشيتش والبديل سافينيو وهدف عكسي من جانب بروج.

وجاء الفوز في المباراة الأخيرة لسيتي في مرحلة الدوري ليحسم فريق المدرب بيب غوارديولا تأهله إلى الدور الفاصل المؤهل لدور 16 بالبطولة والذي يشمل جولتي ذهاب وإياب.

وفاجأ بروج الجماهير في ملعب الاتحاد قبل ثوان من نهاية الشوط الأول عندما راوغ فيران جوتجلا منافسه ماتيوس نونيز وأرسل عرضية إلى رافائيل أونيديكا ليسكن الكرة في الشباك.

وأدرك كوفاتشيتش التعادل لسيتي في الدقيقة 53 عندما راوغ قلب دفاع كلوب بروج قبل أن يطلق تسديدة من حدود منطقة الجزاء أسكن بها الكرة في الزاوية السفلى من المرمى.

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وتقدم سيتي بعدها بـ9 دقائق عندما انزلق خويل أوردونيز لاعب بروج للتصدي لعرضية من يوسكو غفارديول لكنه وضعها في شباك فريقه بالخطأ.

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على كلوب بروج 🔥🔥🔥 مدافع الفريق البلجيكي جويل أوردونيز بالخطأ يسجل في شباكه!

#دوري_أبطال_أوروبا #UCL | #beINUCL | #beIN18 pic.twitter.com/yLeFWIOfre — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2025

وبعدها أضاف سافينيو الهدف الثالث لسيتي في الدقيقة 77 عندما لعب جون ستونز عرضية متقنة استقبلها اللاعب البرازيلي على صدره ثم سددها في مرمى الحارس سيمون مينيوليه.