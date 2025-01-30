مانشستر سيتي يحافظ على آماله بدوري أبطال أوروبا بالتأهل للدور الفاصل
حافظ مانشستر سيتي بصعوبة على آماله في البقاء بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتغلب 3-1 على كلوب بروج البلجيكي في مباراة مثيرة الأربعاء مستفيدا من هدفين من ماتيو كوفاتشيتش والبديل سافينيو وهدف عكسي من جانب بروج.
وجاء الفوز في المباراة الأخيرة لسيتي في مرحلة الدوري ليحسم فريق المدرب بيب غوارديولا تأهله إلى الدور الفاصل المؤهل لدور 16 بالبطولة والذي يشمل جولتي ذهاب وإياب.
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وفاجأ بروج الجماهير في ملعب الاتحاد قبل ثوان من نهاية الشوط الأول عندما راوغ فيران جوتجلا منافسه ماتيوس نونيز وأرسل عرضية إلى رافائيل أونيديكا ليسكن الكرة في الشباك.
⚽️ هدف!!
كلوب بروج يتقدم بهدف مباغت رائع عن طريق النيجيري رافائيل أونيديكا 🔥🔥🔥
#دوري_أبطال_أوروبا #UCL | #beINUCL | #beIN18 pic.twitter.com/zY5BL1lXqm
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2025
وأدرك كوفاتشيتش التعادل لسيتي في الدقيقة 53 عندما راوغ قلب دفاع كلوب بروج قبل أن يطلق تسديدة من حدود منطقة الجزاء أسكن بها الكرة في الزاوية السفلى من المرمى.
كوفاسيتش يبصم على هدف غاية في الجمال في هذه المباراة الحاسمة 🔥⚽️😮
#دوري_أبطال_أوروبا #UCL | #beINUCL | #beIN18 pic.twitter.com/dx1QyUa1kw
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2025
وتقدم سيتي بعدها بـ9 دقائق عندما انزلق خويل أوردونيز لاعب بروج للتصدي لعرضية من يوسكو غفارديول لكنه وضعها في شباك فريقه بالخطأ.
مانشستر سيتي يقلب الطاولة على كلوب بروج 🔥🔥🔥
مدافع الفريق البلجيكي جويل أوردونيز بالخطأ يسجل في شباكه!
#دوري_أبطال_أوروبا #UCL | #beINUCL | #beIN18 pic.twitter.com/yLeFWIOfre
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2025
وبعدها أضاف سافينيو الهدف الثالث لسيتي في الدقيقة 77 عندما لعب جون ستونز عرضية متقنة استقبلها اللاعب البرازيلي على صدره ثم سددها في مرمى الحارس سيمون مينيوليه.
سافينيو يرفع كل الضغوط عن مانشستر سيتي ويضيف الهدف الثالث ⚽️👏#دوري_أبطال_أوروبا #UCL | #beINUCL | #beIN18 pic.twitter.com/1hR9zU45R2
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2025