رياضة|أبطال أوروبا

مانشستر سيتي يحافظ على آماله بدوري أبطال أوروبا بالتأهل للدور الفاصل

فرحة مانشستر سيتي بالهدف الثالث (رويترز)
30/1/2025-|آخر تحديث: 30/1/202501:33 ص (توقيت مكة)

حافظ مانشستر سيتي بصعوبة على آماله في البقاء بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتغلب 3-1 على كلوب بروج البلجيكي في مباراة مثيرة الأربعاء مستفيدا من هدفين من ماتيو كوفاتشيتش والبديل سافينيو وهدف عكسي من جانب بروج.

وجاء الفوز في المباراة الأخيرة لسيتي في مرحلة الدوري ليحسم فريق المدرب بيب غوارديولا تأهله إلى الدور الفاصل المؤهل لدور 16 بالبطولة والذي يشمل جولتي ذهاب وإياب.

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وفاجأ بروج الجماهير في ملعب الاتحاد قبل ثوان من نهاية الشوط الأول عندما راوغ فيران جوتجلا منافسه ماتيوس نونيز وأرسل عرضية إلى رافائيل أونيديكا ليسكن الكرة في الشباك.

وأدرك كوفاتشيتش التعادل لسيتي في الدقيقة 53 عندما راوغ قلب دفاع كلوب بروج قبل أن يطلق تسديدة من حدود منطقة الجزاء أسكن بها الكرة في الزاوية السفلى من المرمى.

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وتقدم سيتي بعدها بـ9 دقائق عندما انزلق خويل أوردونيز لاعب بروج للتصدي لعرضية من يوسكو غفارديول لكنه وضعها في شباك فريقه بالخطأ.

وبعدها أضاف سافينيو الهدف الثالث لسيتي في الدقيقة 77 عندما لعب جون ستونز عرضية متقنة استقبلها اللاعب البرازيلي على صدره ثم سددها في مرمى الحارس سيمون مينيوليه.

المصدر : رويترز

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