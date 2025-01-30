ليفربول يواصل صدارة دوري أبطال أوروبا رغم هزيمته ونهاية سجله المثالي
انتهى سجل ليفربول المثالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خسارته 3-2 أمام آيندهوفن اليوم الأربعاء لكن فريق أرنه سلوت ما زال يتصدر مرحلة الدوري.
وتقدم ليفربول، الذي كان يسعى لتحقيق فوزه الثامن من أصل 8 مباريات، مرتين في هولندا عن طريق كودي جاكبو من ركلة جزاء ضد ناديه القديم وهارفي إليوت.
⚽️ هدف! بي أس في آيندهوفن 0-1 ليفربول
خاكبو يفتتح التسجيل في الدقيقة 28 من علامة الجزاء 🥅
#دوري_أبطال_أوروبا #UCL #beINTERACT #beINUCL | #beIN18 pic.twitter.com/jsZvkJq3Pw
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2025
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وأدرك يوهان باكايوكو التعادل لآيندهوفن ثم أكمل إسماعيل صبيري وريكاردو بيبي عودة الفريق الهولندي في النتيجة.
المغربي صيباري يسجل هدفاً رائعاً في شباك ليفربول! ⚽️
#دوري_أبطال_أوروبا #UCL | #beINUCL | #beIN18 pic.twitter.com/P0yNdr66Z8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2025
وأنهى ليفربول بـ10 لاعبين بعد أن حصل البديل أمارا نالو على البطاقة الحمراء المباشرة بسبب ارتكابه لخطأ في الدقيقة 87.
تصدر ليفربول دور المجموعات برصيد 21 نقطة، متقدما بنقطتين على برشلونة الذي تعادل فقط في مباراته الأخيرة.