ليفربول يواصل صدارة دوري أبطال أوروبا رغم هزيمته ونهاية سجله المثالي

انتهى سجل ليفربول المثالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خسارته 3-2 أمام آيندهوفن اليوم الأربعاء لكن فريق أرنه سلوت ما زال يتصدر مرحلة الدوري.

وتقدم ليفربول، الذي كان يسعى لتحقيق فوزه الثامن من أصل 8 مباريات، مرتين في هولندا عن طريق كودي جاكبو من ركلة جزاء ضد ناديه القديم وهارفي إليوت.

وأدرك يوهان باكايوكو التعادل لآيندهوفن ثم أكمل إسماعيل صبيري وريكاردو بيبي عودة الفريق الهولندي في النتيجة.

وأنهى ليفربول بـ10 لاعبين بعد أن حصل البديل أمارا نالو على البطاقة الحمراء المباشرة بسبب ارتكابه لخطأ في الدقيقة 87.

تصدر ليفربول دور المجموعات برصيد 21 نقطة، متقدما بنقطتين على برشلونة الذي تعادل فقط في مباراته الأخيرة.