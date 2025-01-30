رحيل زياش عن غلطة سراي وسط تقارير عن انضمامه للدحيل القطري

أعلن غلطة سراي المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء رحيل الجناح المغربي حكيم زياش عن صفوفه في ظل أنباء عن احتمال انضمامه إلى الدحيل القطري.

وعبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، وجه النادي التركي الشكر للاعب البالغ عمره 31 عاما على ما قدمه للفريق الذي انضم إليه بصفة نهائية الصيف الماضي بعد فترة إعارة.

واستهل زياش مسيرته الاحترافية في هيرنفين الهولندي قبل انتقاله إلى تفينتي ثم أياكس حيث أمضى 4 سنوات قبل انضمامه إلى تشلسي في 2020.

ورغم أنه لعب لصالح منتخب هولندا تحت 21 عاما، فإن زياش مثّل المغرب على مستوى الفريق الأول وكان ضمن التشكيلة التي حققت مفاجأة كبرى بالتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم 2022 في قطر.