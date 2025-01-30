النصر السعودي يضم دوران من أستون فيلا بعد انهيار صفقة بونيفاس

أكدت تقارير إعلامية أن النصر السعودي يتعاقد مع الكولومبي جون دوران لاعب أستون فيلا بعد انهيار صفقة انتقال النيجيري فيكتور بونيفاس لاعب باير ليفركوزن التي كانت قاب قوسين من أن تُنجز.

وقال الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص بأخبار انتقالات اللاعبين إن الصفقة ستكلف "العالمي" 77 مليون يورو ومبالغ إضافية تعتمد على أداء اللاعب والألقاب التي يفوز بها الفريق، وأضاف أن الفحوصات الطبية ستجرى غدا وبعدها يسافر إلى السعودية لتقديم اللاعب بشكل رسمي.

ويلعب دوران (21 عاما) إلى جانب رونالدو، وسيكون بديلا للبرازيلي أندريسون تاليسكا الذي انتقل إلى فريق فنربخشه التركي.

وصفقة دوران التي حسمت بسرعة قياسية جاءت بعد انهيار انتقال بونيفاس لاعب ليفركوزون، وهذا ما أكده المدرب تشابي ألونسو مدرب الفريق الألماني.

وعاد بونيفاس من الإصابة يوم السبت الماضي لكنه جلس على مقاعد البدلاء خلال تعادل ليفركوزن 2-2 مع لايبزيغ بعدما ربطته تقارير إعلامية ألمانية بالانتقال إلى النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين.

واستُبعد المهاجم النيجيري من التدريبات قبل فوز ليفركوزن 2-صفر على سبارتا براغ التشيكي في دوري الأبطال أمس.

وقال ألونسو للصحفيين بعد الفوز "سيعود للتدريبات غدا، وأعتقد أنه سيبقى معنا.. إنني راضٍ وسعيد. إنه مرتاح هنا، لذا لا أعتقد أن هذا يمثل ضغطا كبيرا عليه".

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وسجل بونيفاس (24 عاما) 8 أهداف في 15 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم. وفي الموسم الماضي، سجل 14 هدفا في 23 مباراة بالدوري ليتصدر هدافي الفريق، ولعب دورا محوريا في فوز ليفركوزن بلقب الدوري الألماني لأول مرة، لكنه لم يلعب منذ إصابته في أوتار الركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكشف ألونسو أن فريقه الذي يحتل المركز الثاني في الدوري حاليا "يقترب" من التعاقد مع لاعبين إضافيين في فترة الانتقالات الشتوية، مضيفا "أنا راض جدا عن الفريق وعن جودتنا.. وسأكون كذلك (في نهاية فترة الانتقالات)".

وفي غياب بونيفايس، قدم التشيكي باتريك شيك نفسه مسجلا 13 هدفا في آخر 9 مباريات ضمن الدوري.