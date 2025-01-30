إنفاق قياسي للأندية على الانتقالات الدولية في 2024

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، أن أندية كرة القدم حول العالم أجرت 22 ألفا و779 صفقة انتقال دولية في 2024، وهو رقم قياسي بإجمالي إنفاق بلغ 8.59 مليارات دولار.

ويعد هذا ثاني أعلى إنفاق بعد الرقم القياسي المسجل في عام 2023 وقدره 9.63 مليارات دولار على الانتقالات الدولية.

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وقال الفيفا إن 78 ألفا و742 صفقة انتقال أُبرمت خلال 2024 في كرة القدم الاحترافية للرجال والسيدات وكرة القدم للهواة وهو رقم قياسي.

وكانت الأندية الإنجليزية الأكثر إنفاقا بمبلغ 1.88 مليار دولار، بينما حصلت على 1.34 مليار دولار في صفقات رحيل لاعبين.

أغلى الانتقالات

وكان انتقال المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز من مانشستر سيتي إلى أتلتيكو مدريد الصفقة الأغلى، وقيمتها نحو 75 مليون يورو (78.26 مليون دولار) بالإضافة إلى 20 مليون يورو كمكافآت.

وتشمل قائمة أغلى 5 انتقالات دولية أيضا غونسالو راموس من بنفيكا إلى باريس سان جيرمان، وليني يورو من ليل إلى مانشستر يونايتد، وجواو نيفيز من بنفيكا إلى باريس سان جيرمان، وداني أولمو من لايبزيغ إلى برشلونة.

وكان باريس سان جيرمان أكثر الأندية الأوروبية إنفاقا على الانتقالات الدولية، يليه مانشستر يونايتد وأولمبيك ليون.