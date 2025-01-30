رجل المباراة في جميع مواجهات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا

كشف الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن أسماء اللاعبين الذين فازوا بجائزة رجل المباراة للجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

وأُقيمت ليلة أمس الأربعاء 18 مباراة في وقت متزامن لحساب الجولة الختامية من الدور الأول، وشهدت تألق العديد من اللاعبين.

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ومن أبرز اللاعبين الذين تألقوا الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح باريس سان جيرمان، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، والإنجليزي مورغان روغيرس مهاجم أستون فيلا الإنجليزي، وكل منهم سجل 3 أهداف (هاتريك) لفرقهم في شباك شتوتغارت الألماني وموناكو الفرنسي وسيلتيك الأسكتلندي على التوالي.

وعليه لن يكون من المستغرب فوز هؤلاء اللاعبين بجائزة رجل المباراة في لقاءات فرقهم، بالإضافة إلى آخرين لمعوا في بقية المواجهات.

وتاليا قائمة بأسماء اللاعبين الذين فازوا بجائزة رجل المباراة في اللقاءات الـ18 الأخيرة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا:

الإنجليزي جود بيلينغهام: رجل مباراة بريست الفرنسي وريال مدريد الإسباني (0-3).

الإسباني لامين جمال: رجل مباراة برشلونة الإسباني وأتالانتا الإيطالي (2-2).

الفرنسي عثمان ديمبيلي: رجل مباراة شتوتغارت الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي (1-4).

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز: رجل مباراة إنتر ميلان الإيطالي وموناكو الفرنسي (3-0).

اليوناني أنجيليس بافليديس: رجل مباراة يوفنتوس الإيطالي وبنفيكا البرتغالي (0-2).

الألماني ألكسندر بافلوفيتش: رجل مباراة بايرن ميونخ الألماني وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي (3-1).

الألماني فلوريان فيرتز: رجل مباراة باير ليفركوزن الألماني وسبارتا براغ التشيكي (2-0).

الكرواتي ماتيو كوفاسيتش: رجل مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وكلوب بروج البلجيكي (3-1).

الفرنسي أنطوان غريزمان: رجل مباراة سالزبورغ النمساوي وأتلتيكو مدريد الإسباني (1-4).

الكرواتي مارتين باتورينا: رجل مباراة دينامو زغرب الكرواتي وميلان الإيطالي (2-1).

الغيني سيرهو غيراسي: رجل مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وشاختار دونتسيك الأوكراني (3-1).

البرتغالي جواو سيموس: رجل مباراة سبورتنغ لشبونة البرتغالي وبولونيا الإيطالي (1-1).

المغربي أسامة صحراوي: رجل مباراة ليل الفرنسي وفينورد الهولندي (6-1).

البلجيكي يوهان باكايوكو: رجل مباراة آيندهوفن الهولندي وليفربول الإنجليزي (3-2).

الإنجليزي إيثان نوانيري: رجل مباراة جيرونا الإسباني وأرسنال الإنجليزي (1-2).

الإنجليزي مورغان روغرز: رجل مباراة أستون فيلا الإنجليزي وسيلتيك الأسكتلندي (4-2).

الصربي ميركو إيفانيتش: رجل مباراة يونغ بويز السويسري والنجم الأحمر الصربي (0-1).

البوسني أرغان ماليتش: رجل مباراة شتورم غراتس النمساوي و لايبزيغ الألماني (1-0).