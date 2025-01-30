موعد مباراة الرائد ضد النصر في الدوري السعودي وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة الرائد ضد ضيفه النصر في الجولة الـ18 من الدوري السعودي لكرة القدم والقنوات الناقلة للمباراة.

ويحتضن ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" في مدينة بريدة المواجهة بين صاحبي المركز الرابع والـ14 في دوري روشن.

وتنطلق المباراة الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية، السابعة مساء (19:00) بتوقيت مصر والخامسة (17:00) بتوقيت غرينتش.

قنوات البث الحي والمباشر

تنقل المباراة على القناتين التاليتين:

SSC1 SD

SSC1 HD

وانتهت نتيجة المباراة السابقة بين الفريقين بالتعادل 1-1.

ويملك النصر 35 نقطة في الدوري السعودي، يحتل بها المركز الرابع، بينما يحتل الرائد المركز الـ15 برصيد 14 نقطة، ويبتعد عن منطقة الهبوط بفارق الأهداف فقط.

وتواجه الفريقان 63 مرة كانت الغلبة ساحقة للنصر، إذا فاز 44 مرة مقابل 8 للرائد وانتهت 11 مباراة بالتعادل.