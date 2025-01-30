موعد نزال أديسانيا ضد إيمافوف في "يو إف سي" السعودية وقنوات البث المباشر

تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة أول بطولة لمنظمة "يو إف سي" الرائدة في فنون القتال المختلطة لعام 2025 ضمن فعاليات موسم الرياض 2025.

ويتصدر هذا الحدث العالمي الضخم نزال في الوزن المتوسط ​​بين بطل "يو إف سي" السابق النيجيري إسرائيل أديسانيا ضد المقاتل الفرنسي ذي الأصول الداغستانية نصر الدين إيمافوف.

ويسعى أديسانيا (24-4-0) لاستعادة مكانته بعد هزيمته أمام دريكوس دو بليسي، بينما يطمح إيمافوف لتحقيق فوز كبير على اسم كبير في عالم القتال المختلط.

وفي الحدث الرئيسي المشترك، يواجه البريطاني مايكل "فينوم" بيج خصمه الداغستاني شارا "الرصاصة" محمدوف الذي لم يهزم قط (15-0)، ومن بين النزالات الحماسية المنتظرة يتواجه سعيد نور محمدوف ضد فينيسيوس "لوك دوغ" أوليفيرا، ومحمد نعيموف ضد كان أوفلي.

موعد بطولة "يو إف سي"في السعودية والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقام الحدث السبت الأول فبراير/شباط المقبل في صالة "أرينا" في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتنطلق النزالات التمهيدية الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ثم تليها النزالات الرئيسة في الساعة 8 مساء، ويتوقع أن يبدأ النزال الكبير بين أديسانيا وإيمافوف الساعة 11 مساء.

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وسينقل البث الحي والمباشر للحدث القتالي الضخم على القنوات التالية:

منصة إيه أس بي إن (ESPN+) في أميركا.

تي أن تي (TNT Sports) في بريطانيا.

يو أف سي فايت باس (UFC’s Fight Pass).

النزال الرئيسي:

وزن المتوسط: النيجيري إسرائيل أديسانيا ضد الفرنسي نصر الدين إيمافوف.

وزن المتوسط: الروسي شارا محمدوف ضد البريطاني مايكل بيج.

نزالات البطاقة الرئيسية الأخرى

الوزن الثقيل: الروسي سيرجي بافلوفيتش ضد السورينامي جيرزينهو روزنسترويك.

وزن الديك: الروسي سعيد نورمحمدوف ضد البرازيلي فينيسيوس أوليفيرا.

الوزن الخفيف: الفرنسي فارس زيام ضد الأميركي مايك ديفيس.

النزالات التمهيدية