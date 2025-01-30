موعد مباراة الهلال ضد الأخدود في الدوري السعودي وقنوات البث المباشر

يدخل الهلال الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بهدف التعافي بعد التعثر في ختام الدور الأول للبطولة، ما أفقده فرصة الانفراد بالصدارة.

ويستقبل الهلال، المتصدر بفارق الأهداف وله 43 نقطة، منافسه الأخدود المتعثر الذي تعرض لثلاث هزائم في آخر 4 مباريات.

وكان "الزعيم" خسر على أرض القادسية 1-2، بهدفين للغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، لذلك يسعى لاستعادة نغمة الفوز أمام جماهيره في ملعب المملكة آرينا.

موعد مباراة الهلال ضد الأخدود والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 31 يناير/كانون الثاني الحالي على ملعب المملكة آرينا، وتنطلق الساعة السادسة والربع (18:15) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الخامسة والربع (17:15) بتوقيت مصر، والسابعة والربع (19:15) بتوقيت الإمارات.

ويُنقل البث الحي والمباشر للمباراة على القناتين التاليتين:

SSC1 SD (تعليق عبد الإله العمري)

SSC1 HD (تعليق عبد الله الحربي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وانتهت اللقاءات الثلاثة بين الفريقين بفوز الهلال حامل اللقب 3-0.