لامين جمال يعزز سجله التهديفي مع برشلونة هذا الموسم

بعد كل مباراة يخوضها مع فريقه برشلونة الإسباني يثبت الفتى لامين جمال بالأرقام والإحصائيات بأنه لاعب من طينة الكبار رغم صغر سنه.

وظهر جمال (17 عاما) -أمس الأربعاء- بمستوى رائع خلال مباراة برشلونة وضيفه أتلانتا الإيطالي في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب مونتجويك الأولمبي وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وفي هذه المباراة وضع جمال برشلونة بالمقدمة (1-0) بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني بعدما تلاعب بحارس ومدافع أتلانتا قبل أن يرسل الكرة إلى الشباك الخالية.

ورفع جمال رصيده من الأهداف منذ بداية الموسم الحالي إلى 10 في جميع المسابقات، يُضاف إليها 12 تمريرة حاسمة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية: "اللعب ضد أتلانتا بقيادة المدرب جيان بييرو غاسبريني غير مريح، حيث يجيد الفريق الإيطالي الرقابة الفردية اللصيقة في مختلف أنحاء الملعب مما يعقّد مهمّة أي منافس، وهو وضع عانى منه برشلونة طوال المباراة".

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وأضافت: "في ظل الوضع الحالي اعتمد برشلونة على مهارات أفضل لاعبيه، وفي هذا السياق برز جمال الذي يسرق الانتباه كلما وصلت الكرة إلى قدميه".

The Lamine Yamal effect 🌪️ pic.twitter.com/2DhK2hLuvf — B/R Football (@brfootball) January 29, 2025

وأوضحت: "في مباراة صعبة كهذه كان جمال مصدر خطورة برشلونة سواء في خلق الفرص الخطرة أو التوغلات في مناطق الخصم وكذلك إرسال الكرات العرضية إلى داخل منطقة الجزاء باستخدام وجه القدم، ورغم عدم نجاح فريقه في استغلال ذلك إلا أن جمال كان اللاعب الأكثر خطورة في صفوف البلوغرانا".

وبفضل تألقه في هذه المواجهة اختير الدولي الإسباني من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لنيل جائزة رجل المباراة.

وجاءت أهداف جمال الـ10 في الموسم الحالي 2024-2025 على النحو التالي:

5 أهداف في الدوري الإسباني: أتلتيك بيلباو (هدف)، جيرونا (هدفان)، أوساسونا (هدف)، ريال مدريد (هدف).

هدفان في كأس السوبر الإسباني: أتلتيك بيلباو (هدف)، ريال مدريد (هدف).

هدف واحد في كأس ملك إسبانيا: ريال بيتيس.

هدفان في دوري الأبطال: موناكو الفرنسي (هدف)، أتلانتا الإيطالي (هدف).

فيما توزعّت تمريراته الحاسمة الـ12 بين الدوري الإسباني (9 تمريرات) وكأس الملك (تمريرة واحدة) ودوري الأبطال (تمريرتان) وفق موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.