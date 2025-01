لاعبون في مركز الظهير تخلى عنهم ريال مدريد

يواجه ريال مدريد الإسباني مشكلة كبرى الموسم الجاري 2024-2025 تتعلق بالعثور على بديل للاعبه المصاب داني كارفاخال الذي يشغل مركز الظهير الأيمن بالفريق، لدرجة أن مسؤوليه حاولوا مرارا التعاقد مع الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

لكن ليفربول ما زال متمسكا بلاعبه حتى قرر ريال مدريد تأجيل ضم اللاعب حتى الصيف القادم، وفق تقارير إسبانية وإنجليزية عديدة.

وربما كان بإمكان ريال مدريد حل هذه المعضلة داخليا لو قرر إبقاء أحد لاعبيه الذين نشؤوا في أكاديمية النادي (الكاستيا) وعدم بيعهم إلى أندية أخرى، إذ نجح معظمهم في إثبات نفسه.

وتاليا، بعض النجوم في مركز الظهير الذين تخلى عنهم ريال مدريد:

الإسباني إيفان فريسنيدا

نشأ فريسنيدا (20 عاما) في أكاديمية الكاستيا وتخلى عنه ريال مدريد مبكرا، إذ انتقل إلى شباب ليغانيس عام 2018 ومنه إلى فريق الشباب في بلد الوليد، وارتقى مع الأخير إلى فريق الكبار.

وفي أغسطس/آب 2023، انتقل فريسنيدا إلى سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وتُوج معه بلقب الدوري المحلي الموسم الماضي.

الإسباني أليكس خيمينيز

دافع خيمينيز (19 عاما) عن قميص ريال مدريد في الفئات السنية المختلفة وصولا إلى فريق الشباب تحت 19 عاما قبل أن يرحل إلى ميلان الإيطالي صيف 2023 على سبيل الإعارة.

والصيف الماضي، اشترى ميلان عقد خيمينيز من ريال مدريد مقابل 5 ملايين يورو وربطه بعقد يمتد حتى أواخر يونيو/حزيران 2028.

🚨🎖️| Álex Jiménez has surprised many at Real Madrid. Ancelotti is delighted with what he’s seeing from the 17 year old RB. @Santos_Relevo pic.twitter.com/xODSEWVrYZ — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 14, 2022

المغربي أشرف حكيمي

هو أشهر اسم في هذه القائمة على اعتبار أنه لعب كثيرا من المباريات مع الفريق الأول لريال مدريد وحقق معه عديدا من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوربا.

صعد المغربي حكيمي (26 عاما) إلى الفريق الأول لريال مدريد صيف 2017 ولعب له موسما وحيدا، ثم أُعير لمدة موسمين إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

وبعد عودته من الإعارة صيف العام التالي، قرر ريال مدريد بيع عقده بشكل نهائي إلى إنتر ميلان الإيطالي مقابل 50 مليون يورو، وبعد عام واحد فقط انتقل حكيمي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 80 مليون يورو.

🗣️ “There are not many out there who are a bigger Madridista than Achraf.” — Hakimi’s entourage to @Rodra10_97 @relevo pic.twitter.com/Cy4YdQHVMl — Madrid Zone (@theMadridZone) December 14, 2022

الإسباني ميغيل غوتيريز

ظهر غوتيريز في 10 مباريات مع الفريق الأول لريال مدريد بعد سنوات من تدرجه في الفئات السنية المختلفة، وفي رصيده لقبان اثنان هما الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021، وفق موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

ورغم ذلك فضّل ريال مدريد رحيل غوتيريز (23 عاما) عن الفريق إلى جيرونا الصيف الماضي مقابل 4 ملايين يورو.

Miguel Gutiérrez is the chosen one to replace @MarceloM12 in the squad when the time comes. [@diarioas] pic.twitter.com/bkR0PwN6n1 — Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) March 29, 2021

الفرنسي ثيو هيرنانديز

على عكس جميع اللاعبين السابقين، لم ينشأ ثيو هيرنانديز في أكاديمية ريال مدريد بل وصل إلى النادي الملكي صيف 2017، قادما من جاره اللدود أتلتيكو مدريد.

لم يدم بقاء هيرنانديز (27 عاما) بين أروقة ريال مدريد إلا موسما واحدا وفاز معه بـ3 ألقاب، أهمها دوري أبطال أوروبا، بعدها أُعير إلى ريال سوسيداد لمدة موسم وحيد وعند عودته صيف 2019 تم بيعه إلى ميلان الإيطالي.

🇫🇷🗣️ Theo Hernández: “For Real Madrid, I only have words of gratitude because of their trust in me. I like to live in the present and in the immediate future, but I keep that great club in my heart and I’m very grateful.” @diarioas pic.twitter.com/ey1gya3fsf — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 10, 2024

الإسباني ألفارو كاريراس

خطف كاريراس الأنظار في مباراة فريقه الحالي بنفيكا البرتغالي ضد برشلونة الإسباني في الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، إذ صنع هدفا وقدّم تمريرات أخرى رائعة لزملائه، لكنهم أخفقوا في استثمارها إلى أهداف.

‼️| Alvaro Carreras, latéral gauche de Benfica, est un ancien joueur des jeunes du Real Madrid. Il a fourni une passe décisive contre Barcelone ce soir. ✅⭐️ pic.twitter.com/UmZiYjvKgP — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) January 21, 2025

اللافت أن كاريراس (21 عاما) هو أحد ناشئي ريال مدريد، لكن النادي الملكي تخلى عنه عام 2020 لصالح مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومنذ ذلك الوقت تنقّل اللاعب بين أندية بريستون الإنجليزي وغرناطة الإسباني وبنفيكا جميعها على سبيل الإعارة، قبل أن يقرر الأخير شراء عقده الصيف الماضي مقابل 6 ملايين يورو.