المواجهات المحتملة في ملحق وثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

بعد انتهاء الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا ومعرفة الترتيب النهائي للفرق من المقرر أن تفرز قرعة مرحلة خروج المغلوب التي ستُجرى غدا الجمعة مباريات من العيار الثقيل.

كما بات طريق الوصول إلى النهائي واضحا بشكل مبدئي على أن يتم تحديد المسلك الرسمي بعد إجراء قرعة دور الثمن النهائي المقررة يوم 21 فبراير/شباط الجاري، أي بعد انتهاء مباريات مرحلة خروج المغلوب.

Who will make it all the way to Munich? 💬#UCL pic.twitter.com/G6LlEYn1Q4

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 29, 2025