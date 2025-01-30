المغربي زياش ينضم رسميا للدحيل القطري

أعلن الدحيل المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم تعاقده مع الجناح المغربي حكيم زياش بعد انفصاله عن غلطة سراي التركي اليوم الخميس.

وسيخوض جناح المغرب (31 عاما) تجربته الأولى في الشرق الأوسط، بعدما استهل مسيرته مع هيرنفين الهولندي قبل الانتقال إلى تفينتي ثم أياكس أمستردام عام 2016 ثم لعب لفترة مع تشلسي منذ 2020.

وقال الدحيل عبر منصة إكس: "مرحبا بك في الدحيل حكيم زياش".

وخاض زياش، الذي انتقل إلى النادي التركي بصفة نهائية من تشلسي الصيف الماضي بعدما استعاره عام 2023، 11 مباراة مع غلطة سراي هذا الموسم ولم يكن من بين التشكيلة الأساسية.

ويتصدر الدحيل فريق المدرب كريستوف غالتييه الدوري وله 29 نقطة بعد 13 مباراة.