الاتفاق السعودي ينفصل عن المدرب جيرارد بالتراضي

رحل المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد عن ناديه الاتفاق "بالتراضي" بحسب ما أعلن صاحب المركز الـ12 في الدوري السعودي لكرة القدم الخميس.

وكتب النادي في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "أعلن نادي الاتفاق وستيفن جيرارد عن توصلهما إلى اتفاق متبادل لإنهاء العلاقة بينهما بعد التوصل إلى تفاهم ودي بين الطرفين".

وكان جيرارد (44 عاما)، نجم وسط ليفربول الإنجليزي السابق، قد تعاقد مع الاتفاق صيف 2023، بيد أنه اكتفى بقيادة فريقه إلى 19 فوزا في 55 مباراة مقابل 16 تعادلا و20 خسارة.

ونقل البيان عن جيرارد: "استمتعت بفرصة العمل في بلد جديد بثقافة مختلفة. لقد تعلمت الكثير، وكانت تجربة إيجابية لي ولعائلتي. لكن كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها، وأحيانا لا تسير الأمور كما نرغب. ومع ذلك، أغادر وأنا أكن احتراما كبيرا للنادي والبلد".

وأضاف الاتفاق في بيانه أن النادي سيواصل التركيز على أهدافه القصيرة المدى خلال موسم 2024-2025، إلى جانب العمل على التحول الشامل للنادي كجزء من مشروع "طويل الأمد وطموح".

بدوره، قال رئيس النادي سامر المسحل: "في بعض الأحيان، لا تسير الأمور كما هو مخطط لها، لكن الأسس القوية التي أسهم في بنائها ستضمن مستقبلا مشرقا على المدى الطويل. لقد أحدث تغييرا إيجابيا في النادي وهذا أمر لا يُنسى أبدا".

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وكان الاتفاق حل في المركز السادس في موسمه الأول مع جيرارد، بفارق 48 نقطة عن الهلال حامل اللقب، وهو يبتعد راهنا بفارق 24 نقطة عن المتصدرين الهلال والاتحاد بعد 17 مرحلة على بداية الدوري.

كما ودّع الفريق كأس ملك السعودية من ثمن النهائي بعد خسارته أمام الجبلين 1-3.

وكان مصدر في الاتفاق ومقره مدينة الدمام في المنطقة الشرقية، قال الأربعاء: "رفع المسؤولون في النادي إلى لجنة الاستدامة المسؤولة عن التعاقدات للأندية السعودية، طلب إنهاء العلاقة مع جيرارد".