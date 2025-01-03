رسالة مؤثرة من رونالدو إلى والدته

أرسل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي رسالة مؤثرة إلى والدته دولوريس أفيرو بمناسبة عيد ميلادها.

وعلى صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي كتب "الدون" لوالدته "عيد ميلاد سعيد، شكرا لك لأنك تلهمينني كل يوم وتقدمين لي الدعم بشكل غير مشروط، أحبك".

وهذه الرسالة المؤثرة تعيد القارئ إلى قصة حصلت عام 1984، أي السنة التي ولد فيها رونالدو بمدينة فونشال عاصمة جزيرة ماديرا البرتغالية.

وتقول القصة -التي روتها دولوريس نفسها- إن والدة "الدون" -التي كانت حاملا في طفلها الرابع- ذهبت إلى الطبيب شاكية باكية، وطلبت منه إجهاضها لأن الحمل غير مرغوب فيه.

ووقف الطبيب مذهولا أمام طلب السيدة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة قال لها "سيدة دولوريس، لا أرى أسبابا طبية مقنعة تدفعني إلى الموافقة على طلبك".

تبكي دولوريس وتخبر الطبيب أن الأسباب ليست طبية، بل لأن زوجها "مدمن على الخمر"، ولديها 3 أطفال لا تستطيع تلبية طلباتهم، وهم فقراء ولا تملك الوقت والأموال لتعليمهم.

وتابعت قصتها الحزينة قائلة إنها "تعمل خادمة في فرنسا للحصول على بعض الأموال، ولا يمكنها أن تكمل بهذا الحمل وتأتي بهذا الطفل إلى العالم".

كل هذه الأسباب لم تقنع الطبيب، ولهذا لم يمنحها الإذن بالإجهاض، ليُولد الطفل رغما عنها بإرادة الله ومشيئته ويغيّر حياة دولوريس إلى الأبد.

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وأصبح هذا الطفل كريستيانو رونالدو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم وأكثرهم ثراء في عالم الساحرة المستديرة عبر العالم.