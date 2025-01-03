لقب ثالث لعمان أو ثان للبحرين في خليجي 26

تطمح عمان إلى التتويج للمرة الثالثة في تاريخها حين تلتقي البحرين الساعية للقب الثاني عندما يلتقيان السبت على ملعب "جابر الأحمد الدولي" بالكويت في المباراة النهائية لكأس الخليج بكرة القدم (خليجي 26).

وستكون المرة الأولى التي تلتقي فيها عمان والبحرين في النهائي منذ اعتماد نظام الإقصائيات في البطولة بنسخة 2004.

وأكدت عمان تخصصها بنظام الإقصائيات، إذ تخوض السبت النهائي السادس، وأحرزت اللقب مرتين في عامي 2009 و2017، بعدما كان الحصول على المركز الرابع أفضل ما حققته على مدار 14 مشاركة سابقة في البطولة بنظام المجموعة الواحدة.

وتدين عمان بتأهلها إلى النهائي الثالث في آخر 4 نسخ إلى مدربها رشيد جابر الذي بإمكانه أن يصبح أول مدرب وطني يقود منتخب بلاده للقب الخليجي منذ مهدي علي مع الإمارات في 2013.

وتسلّم جابر البالغ من العمر 60 عامًا، والذي يحمل شهادة في الهندسة على غرار مهدي علي، مهامه في سبتمبر/أيلول بديلا للتشيكي ياروسلاف شيلهافي.

ونقل "الأحمر" إلى مكان آخر وأعاد للاعبيه "الروح والشغف" كما تمنى في أول تصريح له بعد توليه دفة القيادة.

ودخلت عمان "خليجي 26" في الكويت وهي تعاني في تصفيات مونديال 2026 مع احتلالها للمركز الرابع في مجموعتها وبفارق 5 نقاط عن العراق صاحب المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى النهائيات.

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ولكن منذ مباراتها الأولى مع الكويت (1-1) ثم فوزها على قطر 2-1 والتعادل مجددًا مع الإمارات 1-1 بعدما كانت خاسرة حتى الدقيقة 79 وتأهلها إلى نصف النهائي في صدارة المجموعة الأولى، أكدت أن هناك شيئا تغير في المنتخب الذي كان تعرض لـ4 هزائم من أصل 6 مباريات في الدور الثالث الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

وتابع "الأحمر" مفاجأة منافسيه بالفوز على السعودية 2-1 رغم أنه لعب بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه المنذر العلوي في الدقيقة 34 الذي سيغيب عن النهائي.

العقدة العمانية

وتطمح البحرين إلى لقبها الثاني بعد الأول في النسخة قبل الماضية "خليجي 24" التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة عام 2019.

وضربت البحرين بقوة في بداية البطولة بتغلبها على السعودية 3-2 وكانت أول المتأهلين إلى نصف النهائي بتغلبها على العراق 2-0، قبل أن تخسر أمام اليمن 1-2 في مباراة تحصيل حاصل في الجولة الثالثة بعدما كانت ضامنة صدارة المجموعة الثانية، قبل أن تطيح بالكويت المضيفة في دور الأربعة.

احتفالات عمان والبحرين بالوصول لنهائي #خليجي_زين26 🤩 من سيحقق لقب البطولة في نهاية المطاف؟ 🤔 pic.twitter.com/Mck1msjtPx — خليجي زين 26 (@KhaleejiZain) January 2, 2025

وستكون مباراة الغد الـ23 بين عمان والبحرين في البطولة، وتميل الكفة إلى مصلحة البحرين بـ8 انتصارات مقابل 5 هزائم و9 تعادلات.

ويسعى المنتخب البحريني إلى معادلة ألقاب عمان في البطولة إلى جانب كسر عقدتها في الأدوار الحاسمة، إذ خسرت البحرين في 4 مواجهات مع عمان في الدور نصف النهائي من البطولة الخليجية.

وكعادته لن يجري الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب البحرين، تغييرات كبيرة ومؤثرة على تشكيلة البحرين، وهو يفضل الاستقرار على التشكيلة التي حقق معها النتائج الإيجابية وقادته للمباراة النهائية.

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وتعوّل البحرين على خط وسطها بقيادة كميل الأسود وسيد ضياء سعيد وعلي مدن ومحمد مرهون ومهدي حميدان، إلى جانب المهاجم محمد الرميحي الذي سيعوض غياب مهدي عبد الجبار المطرود في مواجهة نصف النهائي أمام الكويت.