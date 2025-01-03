كارثة مالية تحل بمانشستر يونايتد حال هبوطه من البريميرليغ

تتهدد نادي مانشستر يونايتد أزمة مالية كبيرة متوقعة في حال غادر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أو غاب عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وتراجع مانشستر يونايتد للمركز الـ14 في الدوري الممتاز، وبات يصارع من أجل تفادي الهبوط إلى دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب).

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واعترف المدير الفني البرتغالي روبن أموريم أن الهبوط أصبح محتملا بعد خسارة الشياطين الحمر 2-0 أمام نيوكاسل يوم الاثنين.

وأضاف "الفريق لا يتحسن. إنه تائه بعض الشيء في هذه الأوقات ومن المحرج أن تكون مدربا لمانشستر يونايتد وتخسر الكثير من المباريات".

وكشفت صحيفة "ذا صن" أن ثمة بندين في عقد مان يونايتد مع شركة أديداس لصناعة المعدات الرياضية قد يتسببان في وضعية مالية حرجة لـ"الشياطين الحمر".

ووقّعت إدارة النادي على تمديد الاتفاق المبرم بين الطرفين لمدة 10 سنوات في صيف عام 2023.

وتبلغ قيمة الاتفاقية 111 مليون دولار في الموسم الواحد، لكن الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، من شأنه أن ينهي عقد مانشستر يونايتد المربح مع "أديداس".

ولدى "أديداس" خيار إنهاء الصفقة بإشعار موسم واحد فقط، كما ينص العقد على أنه يحق للشركة الألمانية خفض المبالغ المقدمة لبطل إنجلترا التاريخي بنسبة 50% حال عدم المشاركة في البريميرليغ.

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نزيف مالي

وحتى إذا بقي يونايتد في الدوري، فمن المقرر أن يتعرض لضربة مالية، حيث أنه اعتبارًا من الموسم المقبل، سيتم خصم 12.38 مليون دولار نظير كل موسم يغيب فيه عن دوري أبطال أوروبا.

وسيواجه مانشستر يونايتد اختبارا أكثر صعوبة في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل، حين يواجه ليفربول في الكلاسيكو الأكبر بملعب أنفيلد.