هكذا بنى المدرب سلوت ثلاثي هجوم ليفربول الجديد

يقدم ليفربول الإنجليزي مستويات مبهرة خلال الموسم الحالي بفضل أسلوب اللعب الجماعي للاعبيه، خاصة ثلاثي المقدمة محمد صلاح ولويس دياز وكودي غاكبو.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، جاء تألق الثلاثي الهجومي بفضل أفكار المدرب الهولندي آرني سلوت الذي تسلم مهمة تدريب "الريدز" الصيف الماضي، خلفا للألماني يورغن كلوب.

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ويقود صلاح وزميلاه دياز وغاكبو ليفربول بثبات نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم للمرة الـ20 في تاريخه والثانية منذ موسم 2019-2020.

ويتصدر "الريدز" جدول الترتيب برصيد 45 نقطة بفارق 8 نقاط عن نوتنغهام فورست الثاني، علما أن فريق سلوت لعب مباراة أقل.

وبعد أن قاد صلاح وزميلاه السابقان ساديو ماني وروبرتو فيرمينو ليفربول للتتويج بالبريميرليغ في ذلك الموسم، شكّل سلوت ثلاثيا جديدا -بقيادة النجم المصري نفسه إلى جانب غاكبو ودياز- يقود الفريق الآن بنجاح نحو لقب الدوري.

وسجل الثلاثي الجديد 43 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم بمعدل هدف كل 119 دقيقة. أما قبل 5 مواسم، فأحرز صلاح وماني وفيرمينو 57 هدفا بمعدل هدف كل 206 دقيقة، وفق ديلي ميل.

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وترى الصحيفة أن أحد الأمور التي كانت على رأس أولويات سلوت عندما تسلم مقاليد التدريب هو تقليل الاعتماد على صلاح بسبب انخفاض مستواه الموسم السابق، لكن النجم المصري قلب الأمور لصالحه وأسهم بشكل مباشر في 54% من أهداف ليفربول هذا الموسم (سجل وصنع 37 هدفا من أصل 68).

وفي الوقت نفسه، لم تكن أرقام غاكبو ودياز سيئة الموسم الماضي، لكن طريقة إنهاء الهجمات كانت "محبطة"، وحاليا يقف الكولومبي دياز على بُعد هدف واحد من معادلة رقمه في الموسم الفائت بأكمله (13 هدفا في جميع البطولات)، أما الهولندي غاكبو فيفصله 6 أهداف عن تجاوز ما سجله الموسم المنقضي (16 هدفا في جميع البطولات).

وأوضحت الصحيفة أن "نسبة أهداف دياز وغاكبو متطابقة تقريبا تحت قيادة سلوت"، علما أن الثاني تفوق على الأول بفارق كبير الموسم الماضي، وكان غاكبو يسجل هدفا كل 188 دقيقة، في حين يفعل دياز ذلك كل 278 دقيقة.

وتطرقت الصحيفة إلى تحسن أرقام هجوم ليفربول هذا الموسم، ويعود ذلك إلى أن سلوت اعتمد على دياز في مركز رأس الحربة بينما أرسل غاكبو إلى الجهة اليسرى، مع أن الهولندي كان المهاجم الرئيسي للفريق منذ وصوله إلى أنفيلد شتاء 2023.

وحظي دياز بإشادة سلوت، خاصة بعد انفجاره أمام باير ليفركوزن الألماني بدوري الأبطال وتسجيله 3 أهداف، وقال في هذا الصدد: "لقد اعتمدت عليه ليكون مهاجما رئيسيا لسبب ما، كنت أتوقع منه أن يؤدي بشكل جيد، لكن ما فعله كان مفاجأة بالنسبة لي".

ودائما ما تتمتع الفرق الجيدة بوفرة البدلاء، فبجانب صلاح وغاكبو ودياز يمتلك ليفربول بدلاء جيدين مثل ديوغو جوتا وداروين نونيز، وهذا يؤكد أن الفريق يملك عمقا هجوميا أقوى مما كان عليه في موسم 2019-2020.