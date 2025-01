شاهد هدف "القرن" في الدوري الإنجليزي

سجل نجم شيفيلد وينزداي جوش وينداس هدفا مذهلا من خط منتصف الملعب ضد ديربي كونتي (4-2)، أمس الأربعاء، في الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" من شأنه أن ينافس على جائزة بوشكاش لأجمل الأهداف.

واستلم وينداس تمريرة من مايكل سميث في منتصف الملعب، قبل أن يدفع الكرة للأمام 10 ياردات (أكثر من 9 أمتار)، ثم ركض خلفها وأطلق تسديدة مذهلة فوق رأس حارس مرمى ديربي جاكوب ويديل زيترستروم، الذي كان يقف خارج منطقة الجزاء مباشرة لتسكن الكرة الشباك.

You won't see a better strike in 2025 🤯@swfc's Josh Windass has already scored the @EFL's best goal of the year 🚀 #swfc pic.twitter.com/fkVVAF9tqN

