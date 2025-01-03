شاهد هدف "القرن" في الدوري الإنجليزي

سجل نجم شيفيلد وينزداي جوش وينداس هدفا مذهلا من خط منتصف الملعب ضد ديربي كونتي (4-2)، أمس الأربعاء، في الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" من شأنه أن ينافس على جائزة بوشكاش لأجمل الأهداف.

واستلم وينداس تمريرة من مايكل سميث في منتصف الملعب، قبل أن يدفع الكرة للأمام 10 ياردات (أكثر من 9 أمتار)، ثم ركض خلفها وأطلق تسديدة مذهلة فوق رأس حارس مرمى ديربي جاكوب ويديل زيترستروم، الذي كان يقف خارج منطقة الجزاء مباشرة لتسكن الكرة الشباك.

You won't see a better strike in 2025 🤯@swfc's Josh Windass has already scored the @EFL's best goal of the year 🚀 #swfc pic.twitter.com/fkVVAF9tqN — Sky Bet (@SkyBet) January 2, 2025

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ووفقا لموقع "سبورت بايبل" فإن تسديدة اللاعب كانت من بُعد 50 ياردة (أكثر من 45 مترا) وأن هذا الهدف يستحق لقب "هدف القرن"، وأنه من المتوقع أن يكون منافسا قويا على جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2025، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأجمل هدف في العام.

وقال أحد المعلقين وهو يصف الهدف: "ها هو وينداس. إنه يتجه نحو الهدف كما تعلمون. إنه يتجه نحو الهدف كما تعلمون! يا إلهي! هذا أمر لا يصدق! جوش وينداس!".

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وأثناء مشاهدة الهدف، ساد الصمت في أستوديو قناة "سكاي سبورتس"، وعلق اللاعب الإنجليزي السابق بول ميرسون "يا إلهي، هذا مذهل". ثم بذل المعلق جوليان وارن قصارى جهده لوصف الهدف.

وكتب أحد المشجعين على منصة "إكس" "أحد أفضل الأهداف التي ستشاهدها على الإطلاق من جوش وينداس. الرؤية والتنفيذ. كان على بُعد 10 ياردات داخل نصف ملعبه. هدف لا يصدق".

وأضاف آخر "تهانينا لجوش وينداس على تسجيله هدف القرن. تكريم آخر يضاف إلى تاريخ شيفيلد وينزداي المجيد. يا له من أمر مذهل".

وكتب آخر: "تم إغلاق باب اختيار هدف الموسم رسميًّا الآن لا أحد يتفوق على السيد وينداس".