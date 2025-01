أغلى 10 صفقات في الميركاتو الشتوي بتاريخ كرة القدم

رغم مرور 7 سنوات على انتقاله المدوي من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني، ما زال البرازيلي فيليب كوتينيو صاحب أغلى صفقة تمت في سوق الانتقالات الشتوية على مر تاريخ كرة القدم.

وفتحت نافذة الانتقالات الشتوية الحالية -أمس الأول من يناير/كانون الثاني- 2025 وتنتهي يوم 31 من الشهر نفسه، وخلال هذه الفترة التي تُعرف "بالميركاتو الشتوي" ستعمل الأندية في جميع أنحاء العالم على تعزيز صفوفها من خلال التعاقد مع لاعبين جدد.

وحسب أرقام موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في انتقالات اللاعبين، تعد قيمة صفقة انتقال كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة البالغة 134 مليون يورو، وهي أغلى صفقة شتوية في التاريخ.

ووفق القائمة التي أعدها الموقع ذاته يتضح أن أندية الدوري الإنجليزي أبرمت 7 صفقات انتقال في فترة الشتاء من بين الـ10 الأغلى في العالم.

وأجرى نادي تشلسي 3 صفقات وواحدة لكل من مانشستر سيتي وجاره اللدود مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال، في حين كانت البقية من نصيب برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

Enzo Fernández to Chelsea… HERE WE GO! Agreement reached right now between Chelsea & Benfica 🚨🔵🇦🇷 #CFC #DeadlineDay

Important: clubs running to get the documents signed before end of the window, it’s finally agreed.

Boarding set to be completed — London ✈️ @TurkishAirlines pic.twitter.com/YGwY4QGseQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023