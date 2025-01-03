أغلى 10 صفقات في الميركاتو الشتوي بتاريخ كرة القدم
رغم مرور 7 سنوات على انتقاله المدوي من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني، ما زال البرازيلي فيليب كوتينيو صاحب أغلى صفقة تمت في سوق الانتقالات الشتوية على مر تاريخ كرة القدم.
وفتحت نافذة الانتقالات الشتوية الحالية -أمس الأول من يناير/كانون الثاني- 2025 وتنتهي يوم 31 من الشهر نفسه، وخلال هذه الفترة التي تُعرف "بالميركاتو الشتوي" ستعمل الأندية في جميع أنحاء العالم على تعزيز صفوفها من خلال التعاقد مع لاعبين جدد.
اقرأ أيضاlist of 2 items
مورينيو يعترف بأكبر خطأ في مسيرته التدريبية
وحسب أرقام موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في انتقالات اللاعبين، تعد قيمة صفقة انتقال كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة البالغة 134 مليون يورو، وهي أغلى صفقة شتوية في التاريخ.
ووفق القائمة التي أعدها الموقع ذاته يتضح أن أندية الدوري الإنجليزي أبرمت 7 صفقات انتقال في فترة الشتاء من بين الـ10 الأغلى في العالم.
وأجرى نادي تشلسي 3 صفقات وواحدة لكل من مانشستر سيتي وجاره اللدود مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال، في حين كانت البقية من نصيب برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.
Enzo Fernández to Chelsea… HERE WE GO! Agreement reached right now between Chelsea & Benfica 🚨🔵🇦🇷 #CFC #DeadlineDay
Important: clubs running to get the documents signed before end of the window, it’s finally agreed.
Boarding set to be completed — London ✈️ @TurkishAirlines pic.twitter.com/YGwY4QGseQ
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023
وتاليا أكبر 10 صفقات تمت في فترة الانتقالات الشتوية بتاريخ كرة القدم:
- البرازيلي فيليب كوتينيو: (من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني عام 2018 مقابل 134 مليون يورو).
- الأرجنتيني إينزو فيرنانديز: (من بنفيكا البرتغالي إلى تشلسي الإنجليزي عام 2023 مقابل 121 مليون يورو).
- الهولندي فيرجل فان دايك: (من ساوثهامبتون الإنجليزي إلى مواطنه ليفربول عام 2018 مقابل 84.7 مليون يورو).
- الصربي دوشان فلاهوفيتش: (من فيورنتينا الإيطالي إلى مواطنه يوفنتوس عام 2022 مقابل 83.5 مليون يورو).
- الأوكراني ميخايلو مودريك: (من شاختار دونتسيك الأوكراني إلى تشلسي الإنجليزي عام 2023 مقابل 70 مليون يورو).
- الإسباني إيمريك لابورت: (من أتلتيك بيلباو الإسباني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2018 مقابل 65 مليون يورو).
- البرتغالي برونو فيرنانديز: (من سبورتنغ لشبونة البرتغالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2018 مقابل 65 مليون يورو).
- البرتغالي غونزالو راموس: (من بنفيكا البرتغالي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2024 مقابل 65 مليون يورو).
- الأميركي كريستيان بوليسيتش: (من بوروسيا دورتموند الألماني إلى تشلسي الإنجليزي عام 2019 مقابل 64 مليون يورو).
- الغابوني بيير إمريك أوباميانغ: (من بوروسيا دروتموند الألماني إلى أرسنال الإنجليزي عام 2018 مقابل 36.8 مليون يورو).