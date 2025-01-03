موعد نهائي خليجي 26 بين البحرين وعمان والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة الخليجية -السبت- إلى ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت حيث يقام نهائي خليجي 26 بين المنتخبين البحريني والعماني.

وانتزع منتخب البحرين بطاقة التأهل للنهائي رغم النقص العددي في صفوفه وفاز على الكويت بهدف وحيد، بينما حققت عمان فوزا مثيرا 2-1 على السعودية.

ويسعى منتخب عمان للتتويج بكأس الخليج للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق أن فاز باللقب عامي 2009 و2017.

ويحلم المنتخب البحريني الفائز باللقب الخليجي مرة واحدة في عام 2019 بتحقيق الكأس مجددا.

موعد مباراة عمان والبحرين والقنوات الناقلة

يقام نهائي خليجي 26 بين عمان والبحرين -السبت 4 يناير/كانون الثاني 2025- على ملعب جابر الأحمد الدولي، وتنطلق صفارة البداية الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والبحرين وعمان، والثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات.

وينقل البث الحي والمباشر للمباراة على القنوات التالية:

الكويت الرياضية HD

البحرين الرياضية HD

الكأس 1 HD

أبو ظبي الرياضية HD 1

عمان الرياضية HD

دبي الرياضية HD

الكويت الرياضية HD

العراقية الرياضية HD

SSC NEWS HD

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