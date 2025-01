قيمته 4 ملايين يورو.. مياه الفيضانات تغمر قصر ماغواير مدافع مان يونايتد

كان الإنجليزي هاري ماغواير من بين مئات ضحايا الفيضانات بعد أن غمرت المياه الغزيرة قصره في يوم رأس السنة الميلادية الجديدة.

احتفل مدافع مانشستر يونايتد (31 عاما) بقدوم العام الجديد بحفل فاخر للأصدقاء والعائلة في قصره الفخم الذي تبلغ قيمته 4.83 ملايين يورو.

وكان من بين الضيوف المدعوين زميله في منتخب إنجلترا وحارس مرمى فريق إيفرتون جوردان بيكفورد (30 عامًا) وزوجته ميغان.

ولكن بعد ساعات من الاحتفال، استيقظ ماغواير ليجد حدائق قصره مغمورة تحت المياه وسط هطول أمطار غزيرة.

وقالت مصادر إن ارتفاع مياه الفيضان -الذي اجتاح أيضا المنازل المجاورة في ويلسملو في مقاطعة تشيشاير- بلغ نحو متر واحد.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ماغواير، وهو أب لطفلين، حاول بمساعدة ضيوفه منع المياه من الوصول إلى المنزل.

وأضافت الصحيفة: "استيقظوا بعد ساعات قليلة ليجدوا الحدائق الخلفية غارقة تحت الماء، والأمطار لا تزال تهطل.. لقد فعلوا كل ما بوسعهم لمنع الفيضان من الوصول إلى المنزل. من المؤكد أنها لم تكن بداية العام التي توقعوها، لكن هاري يعرف أنها كانت أسوأ بكثير بالنسبة للآخرين".

يعيش ماغواير (31 عاما) فترة صعبة مع مانشستر يونايتد، في ظل ارتكاب أخطاء دفاعية -من جانبه ومن جانب لاعبين آخرين- أدت إلى هدفين لنيوكاسل الاثنين.

ومع ذلك، قال البرتغالي روبن أموريم مدرب الفريق الإنجليزي إن النادي قرر تمديد تعاقده مع ماغواير لمدة عام واحد.

وقال أموريم للصحفيين -اليوم الجمعة- قبل المباراة المقررة أمام ليفربول على ملعب أنفيلد الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز: "يسعدنا استمرار هاري. سنقوم بتفعيل خيارنا. (ماغواير) يحتاج إلى التحسن بوصفه قائدا، لأننا متعطشون للقادة في الملعب".

🚨 BREAKING: Manchester United trigger one-year option to extend Harry Maguire’s contract until June 2026!

“We will trigger our option, we need Harry a lot”, says Rúben Amorim.

“He needs to improve as a leader because we are starving for leaders on the pitch”. pic.twitter.com/kABc1MLfAf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2025