لاعب الكويت السابق فهد عوض: البحرين الأقرب للفوز بلقب خليجي 26

يلتقي منتخب عُمان، الذي توج باللقب عامي 2009 و2017، مع نظيره البحريني، غدا السبت على ملعب (جابر الأحمد) الدولي، بنهائي بطولة خليجي 26، المقامة حاليا في الكويت.

وقبل النهائي الكبير المرتقب، أكد نجم منتخب الكويت سابقا فهد عوض أن المنتخبين العُماني والبحريني استحقا بلوغ النهائي بعد أدائهما الجيد في دور المجموعات ونصف النهائي.

وقال فهد عوض لموقع الجزيرة نت: "المنتخبان الأفضل في البطولة تأهلا إلى النهائي. نتمنى مشاهدة مباراة نهائية جيدة بين الفريقين".

وعن توقعاته حول بطل هذه النسخة، يرى عوض أن المنتخب البحريني هو الأوفر حظا على حد تعبيره وأوضح: "من يفوز على العراق والسعودية والكويت يمكنه التتويج باللقب".

وعن مشاركة المنتخب الكويتي في خليجي 26: "كنا نتمنى وصول المنتخب الكويتي للمباراة النهائية خصوصا أننا نلعب على أرضنا وبين جماهيرنا لكنه لم يوفق في ذلك،. أشكر اللاعبين على مجهوداتهم الكبيرة".

كما تطرق لاعب فريق الكويت السابق في حديثه عن أداء المنتخب العراقي وقال: "خروج العراق مفاجأة هذه البطولة نظرا للمستوى الكبير الذي ظهر به في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026".

لاعب الإمارات السابق سبيت خاطر: الأقل أخطاء سيفوز باللقب

من جهته، علق نجم الكرة الإماراتية سبيت خاطر على مشاركة الإمارات في خليجي 26 بقوله إن الأبيض لم يقدم المستوى المأمول الذي ظهر به في الآونة الأخيرة.

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وأوضح خاطر لموقع الجزيرة نت: "المنتخب الإماراتي لا يستحق الظهور في المربع الذهبي بين المنتخبات المتأهلة مثل السعودية والكويت وعمان والبحرين".

وتابع: "من دون استثناء الجميع يتحمل المسؤولية، لاعبين ومسؤولين وجمهورا".

وعن المنتخب الأقرب للفوز بنهائي كأس الخليجي أجاب خاطر: "الفريقان مؤهلان ومن يرتكب أقل أخطاء سوف يفوز باللقب".