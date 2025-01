صلاح: لا جديد في مفاوضات تجديد العقد.. وهذه أمنيتي الأخيرة مع ليفربول

قال محمد صلاح نجم ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن مفاوضات تجديد عقده مع الفريق لم تسفر عن جديد في آخر 6 أشهر، مشيرا إلى أن الأولوية لديه هي الفوز بالدوري لا دوري أبطال أوروبا في "عامي الأخير مع النادي".

واختتم قائد منتخب مصر عاما رائعا كان فيه أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في مسابقات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى برصيد 29 هدفا و23 تمريرة حاسمة.

ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 17 هدفا وكذلك قائمة التمريرات الحاسمة برصيد 13 تمريرة حاسمة في المسابقة.

وقال اللاعب البالغ عمره 32 عاما، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس "لم تشهد آخر 6 أشهر أي تقدم، نبتعد كثيرا عن أي تقدم، وسيتعين علينا أن ننتظر ونرى".

🚨🇪🇬 Mo Salah when asked if this is his last year at Liverpool: “So far? Yes… into the last 6 months, there is no progress there”.

“We’re far away from any progress in contract talks, so we just need to wait and see”, told Sky Sports. pic.twitter.com/R8XPsJpjuc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2025