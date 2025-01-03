صلاح: لا جديد في مفاوضات تجديد العقد.. وهذه أمنيتي الأخيرة مع ليفربول

قال محمد صلاح نجم ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن مفاوضات تجديد عقده مع الفريق لم تسفر عن جديد في آخر 6 أشهر، مشيرا إلى أن الأولوية لديه هي الفوز بالدوري لا دوري أبطال أوروبا في "عامي الأخير مع النادي".

واختتم قائد منتخب مصر عاما رائعا كان فيه أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في مسابقات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى برصيد 29 هدفا و23 تمريرة حاسمة.

ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 17 هدفا وكذلك قائمة التمريرات الحاسمة برصيد 13 تمريرة حاسمة في المسابقة.

وقال اللاعب البالغ عمره 32 عاما، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس "لم تشهد آخر 6 أشهر أي تقدم، نبتعد كثيرا عن أي تقدم، وسيتعين علينا أن ننتظر ونرى".

🚨🇪🇬 Mo Salah when asked if this is his last year at Liverpool: “So far? Yes… into the last 6 months, there is no progress there”. “We’re far away from any progress in contract talks, so we just need to wait and see”, told Sky Sports. pic.twitter.com/R8XPsJpjuc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2025

ويتصدر ليفربول الدوري برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، متفوقا بفارق 6 نقاط أمام أرسنال ثاني الترتيب الذي خاض 19 لقاء.

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كما يحتل الفريق الإنجليزي المركز الأول في دوري أبطال أوروبا بعدما حقق العلامة الكاملة في 6 مباريات في مرحلة الدوري، بفارق 3 نقاط أمام برشلونة ثاني الترتيب.

وبسؤاله عن أهدافه المقبلة، قال صلاح الذي فاز باللقب مع ليفربول في 2020 "أول ما كان على قائمة الأهداف هذا العام الفوز بالدوري الممتاز مع ليفربول.

وقال الدولي المصري "دائما ما كنت أقول إن الهدف الفوز بدوري الأبطال. لكن هذه المرة الأولى التي أقول فيها إنني أريد حقا الفوز بالدوري الممتاز".

وأضاف "ربما لأننا لم نحتفل كما أردنا باللقب الذي حققناه. وربما في عامي الأخير مع النادي أريد أن أفعل شيئا مميزا للمدينة"، مشيرا إلى أن جائحة كورونا حرمت الفريق من الاحتفالات المعتادة.