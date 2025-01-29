المتأهلون لثمن نهائي الدوري الأوروبي ونظام التأهل ومواعيد مباريات الجولة الحاسمة

نستعرض الفرق المتأهلة مباشرة إلى الدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" أو إلى الملحق على الأقل قبل الجولة الثامنة الأخيرة المقررة الخميس.

وتقام غدا الخميس 18 مباراة في الجولة الأخيرة للدوري الأوروبي تبدأ جميعها الساعة 11 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 10:00 مساء بتوقيت القاهرة والـ8 مساء بتوقيت غرينتش.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي

قنوات (beIN Sports) القطرية هي صاحبة الحقوق الحصرية لبطولة الدوري الأوروبي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قنواتها المختلفة.

وفي ما يلي الفرق التي ضمنت التأهل المباشر إلى الدور ثمن النهائي:

لاتسيو الإيطالي (19 نقطة).

الفرق الضامنة لتأهلها إلى ثمن النهائي أو الملحق على الأقل:

آينتراخت فرانكفورت الألماني (16).

أتلتيك بلباو الإسباني (16).

مانشستر يونايتد الإنجليزي (15).

توتنهام الإنجليزي (14).

ليون الفرنسي (14).

أندرلخت البلجيكي (14).

إف سي إس بي الروماني (14).

غلطة سراي التركي (13).

بودو غليمت النرويجي (13).

فيكتوريا بلزن التشيكي (12).

أولمبياكوس اليوناني (12).

رينجرز الأسكتلندي (11).

ألكمار الهولندي (11).

سان جيلواز البلجيكي (11).

إعلان

الفرق المتبقية في المنافسة على التأهل إلى الملحق:

أياكس أمستردام الهولندي (10).

باوك اليوناني (10).

ريال سوسييداد الإسباني (10).

ميتيلاند الدنماركي (10).

إلفسبورغ السويدي (10).

روما الإيطالي (9).

فيرينتسفاروش المجري (9).

فنربهتشه التركي (9).

بشيكتاش التركي (9).

بورتو البرتغالي (8).

تفينتي الهولندي (7).

سبورتنغ براغا البرتغالي (7).

هوفنهايم الألماني (6).

مكابي تل أبيب الإسرائيلي (6).

الفرق المقصية:

أر إف إس اللاتفي (5).

سلافيا براغ التشيكي (4).

مالمو السويدي (4).

لودوغوريتس البلغاري (3).

قره باغ الأذربيجاني (3).

نيس الفرنسي (2).

دينامو كييف الأوكراني (1).

نظام التأهل بالبطولة

يتأهل أفضل 8 فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16 مباشرة، في حين تتقدم الفرق الـ16 التالية إلى دور فاصل لتحديد الفرق الثمانية الأخرى، وتخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة كونفرنس ليغ، خلافا لما كان يحصل سابقا.

تقام مباريات الملحق في 13 و20 شباط/فبراير، ودور ثمن النهائي في 6 و13 مارس/آذار، وربع النهائي في 10 و17 أبريل/نيسان، ونصف النهائي في الأول و8 مايو/أيار، والنهائي في 21 مايو/أيار.

بحال تساوي أكثر من فريق بعدد النقاط بعد انتهاء دور المجموعة، تُطبّق المعايير التالية لتحديد الترتيب:

1- فارق الأهداف في دور المجموعة.

2- العدد الأكبر من الأهداف.

3- العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج أرض الفريق.

4- أكبر عدد من الانتصارات.

5- أكبر عدد من الانتصارات المسجلة خارج أرض الفريق.

6- أكبر عدد من النقاط لمجمل الخصوم في دور المجموعة.

7- فارق مجمل الأهداف للخصوم في دور المجموعة.

8- أكبر عدد لمجمل أهداف الخصوم في دور المجموعة.

9- السجل الانضباطي الأفضل بحسب البطاقات الصفراء والحمراء للاعبين والإداريين في دور المجموعة (بطاقة حمراء = 3 نقاط، بطاقة صفراء = نقطة، طرد بعد إنذارين في مباراة واحدة = 3 نقاط).

10- التصنيف الأفضل للنادي.